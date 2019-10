Patriota disputa prefeitura de Miranda em eleição no próximo domingo

O município de Miranda terá novo prefeito a partir do próximo domingo quando ocorre a eleição suplementar após a cassação da prefeita de Miranda, Marlene Bossay (MDB), e do vice, Adailton Rojo Alves. O deputado estadual e presidente do Patriota Lidio Lopes participou do último comício da campanha do vereador Edson Moraes, na noite desta quinta-feira no município.

O Patriota concorre ao pleito com Edson Moraes, vereador-presidente da Câmara Municipal e que ocupa atualmente o cargo de prefeito interino de Miranda e Ronaldo Lisboa (Coca) como vice. A chapa encabeçada pelo Patriota “Juntos por Miranda” segue na liderança da disputa.

“Miranda tem a oportunidade de começar uma nova história com Edson Moraes, eu como deputado estadual e presidente estadual do Patriota estarei junto trazendo os recursos via emenda parlamentar para ajudar o Edson a realizar um grande trabalho para toda a população”, destaca Lidio Lopes.

Comentários