Parque dos Poderes será interditado no domingo para Teste de Aptidão Física do concurso da PM e Bombeiros

O Parque dos Poderes será parcialmente interditado neste domingo (26.5) em razão do Teste de Aptidão Física (TAF) dos concursos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), que será aplicado para 1.580 candidatos.

A região interditada será o entorno da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), no perímetro que compreende a Avenida do Poeta, entre a rotatória com a Rua Dr. Abdalla Duaillibi e a Avenida André Junqueira Fortes, e a Avenida Des. José Nunes da Cunha, entre a Avenida do Poeta e a Avenida André Junqueira Fortes, onde serão realizados os testes de corrida.

A interdição ocorrerá das 6h às 10h de domingo, período em que será permitido apenas o acesso de pessoas envolvidas no exame, como candidatos, equipe de trabalho e veículos utilizados para garantir a segurança do certame, como ambulâncias e carros de apoio.

Todo processo de execução das provas envolverá aproximadamente 200 pessoas, e contará com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, além de outras agências governamentais que apoiarão direta e indiretamente a execução do evento.

No sábado (25.3) serão realizados os exercícios localizados específicos para cada cargo, que compreendem a etapa II prevista nos editais de convocação. A etapa será realizada na Uniderp Agrárias, situada na Rua Alexandre Herculano, n. 1.400, Bairro Taquaral Bosque.

Os testes serão aplicados por profissionais habilitados, sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), e supervisionado pela Comissão Organizadora, em conjunto com uma Comissão Técnica designada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

O resultado do TAF será expresso pelo conceito “apto” ou “inapto”. Segundo as normas estabelecidas em edital, caso o candidato seja considerado inapto no primeiro teste, não poderá realizar o teste subsequente. Serão eliminados do concurso, candidatos que não atingirem o desempenho mínimo exigido nos testes, ou que não comparecerem às avaliações.

Para ambas as etapas, recomenda-se que os candidatos se apresentem no local com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto em edital, tendo em mãos o mesmo documento de identificação utilizado no ato da inscrição, e trajando vestes apropriadas para a prática de atividade física.

Mais informações podem ser obtidas na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), ou no edital de convocação disponível na edição nº 9.902 do DOE.

