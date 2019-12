Parceiro do agro, Felipe tem mais de 300 proposições com demandas da classe rural

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) tem feito da defesa dos interesses do agronegócio uma de suas principais bandeiras de trabalho. Ao longo de sua atuação parlamentar, já apresentou mais de 300 proposições encaminhando demandas dos produtores rurais junto aos órgãos competentes. São pedidos para patrolar e cascalhar rodovias e estradas vicinais, construir pontes, apoio a eventos e promoções das entidades representativas da classe, negociações de inventivos à produção, entre outros.

De importância vital para a região de Aquidauana e Anastácio, a rodovia MS-170 passou por um trabalho completo de restauração graças à intervenção de Felipe Orro, que no ano passado solicitou urgência no serviço de patrolamento e recuperação dessa rodovia, que demanda para região de Rio Negro e Fazenda Retirinho, entre outras localidades.

“A MS-170 é considerada a maior estrada de Anastácio e é bastante utilizada por pequenos agricultores e produtores rurais. Esse pedido aumentou a atenção do governo do Estado a essa importante estrada, tanto que o governador Reinaldo Azambuja atendeu de pronto nosso pedido para recuperar a rodovia e liberou o montante de R$ 1,9 milhão para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Taquarussu”.

Felipe Orro também é autor do requerimento que culminou na recuperação de pontos críticos e patrolamento da MS-171, conhecida como Margem Esquerda em Aquidauana. “Esta via dá acesso a diversas propriedades da zona rural de Aquidauana e os produtores precisavam de maior segurança para trafegar na estrada e escoar sua produção”.

A rodovia MS-171 encontrava-se em péssimas condições, com diversos pontos críticos. Largamente utilizada por fazendeiros, moradores e turistas com destino às pousadas, campings e pesqueiros localizados naquela bela região pantaneira, precisava urgente de patrolamento e cascalhamento, o que foi executado.

Cheias

Uma das ações mais efetivas do parlamentar para o setor na Assembleia Legislativa foi executada no início do ano de 2018, quando solicitou a prorrogação do prazo para pagamento das dívidas e abertura de linhas de crédito específicas para os municípios sul-mato-grossenses em situação emergencial devido às chuvas e enchentes, principalmente na região pantaneira. Como se sabe, em janeiro e fevereiro do ano passado o Rio Aquidauana sofreu a segunda maior cheia dos últimos 50 anos, prejudicando o escoamento da produção e causando inúmeros prejuízos ao agronegócio.

“No início de 2018, milhares de produtores da região pantaneira sofreram com as enchentes. Os rebanhos ficaram ilhados, as estradas ficaram comprometidas e diversas plantações foram perdidas. Fomos ao Banco do Brasil solicitar a abertura de linhas de crédito do FCO (Fundo de Financiamento do Centro-Oeste) para produtores rurais, e pedir também o prorrogamento das dívidas dos pecuaristas e empresários do agronegócio, com o objetivo de ajudá-los a se recuperarem dos prejuízos que tiveram naquele período turbulento”, lembra Felipe Orro.

BR-419

Felipe Orro também tem atuação incisiva na área de infraestrutura de estradas. Constantemente apresenta solicitações de recuperação de estradas e rodovias ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito) e Seinfra (Secretaria Estadual de Infraestrutura). Acompanha, por exemplo, desde quando era prefeito de Aquidauana, o projeto de pavimentação da BR-419.

“Trata-se de uma rodovia que vai acelerar o escoamento da produção rural da região norte de Mato Grosso do Sul, consolidando a Rota Bioceânica com a construção da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho”, explica Felipe Orro.

Além da pavimentação da BR-419, Felipe Orro também solicitou recuperação de rodovias e estradas importantes para a logística do agronegócio, como por exemplo da BR-267, que liga Jardim a Porto Murtinho; e também a pavimentação da MS-450, “a Estrada Parque, que não só beneficia o acesso às propriedades rurais dos distritos de Piraputanga, Camisão e Palmeiras, como também fomentará cada vez mais

o turismo dessa região à beira do Rio Aquidauana”, comenta Felipe Orro.

Agricultura Familiar

Na área da agricultura familiar, são dezenas de requerimentos voltados para fortalecer a estrutura de assentamentos da zona rural. O parlamentar solicitou, por exemplo, a aquisição de equipamentos agrícolas para atender a Associação dos Produtores do Taboco, em Corguinho; enxada rotativa de 2 metros de largura para o loteamento Nova Esperança, em Bandeirantes; patrulha agrícola e caminhão para escoamento da produção e atendimento aos pequenos agricultores familiares do Assentamento Tupambaê, em Miranda, entre outros.

Além de ter sido homenageado diversas vezes por sindicatos rurais do Estado, o parlamentar reitera seu compromisso com as entidades, atuando na captação de recursos para realização de feiras e exposições. “São grandes oportunidades que os empresários do agronegócio têm para divulgarem seu trabalho, terem acesso a novas tecnologias, fora é claro o estímulo que essas exposições oferecem à economia dos municípios”, encerra Felipe Orro.

Comentários