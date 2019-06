Parceiro de Ponta Porã, Coronel David leva reivindicações do município à Capital Federal

O deputado estadual Coronel David (PSL) aproveitou a visita em Brasília-DF na última quarta-feira (12), para reivindicar demandas ao município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o parlamentar esteve na Secretaria de Governo e entregou solicitações, além de estreitar melhor as relações com o Governo Federal. “Todos sabem que sou parceiro de Ponta Porã, por isso trouxe alguns pedidos para que a prefeitura do município tenha a autorização do Comando do Exército Brasileiro para construir uma avenida, utilizando aproximadamente 1km de área do 11° Regimento de Cavalaria Mecanizado (11° RC Mec). Em contrapartida à área ocupada, a prefeitura realizará benfeitorias às casas existentes na Vila Militar. Essa avenida passará por dentro de uma área pequena do Exército, para que o Anel Viário, que será construído pelo Governo do Estado possa dar acesso à entrada de Ponta Porã por Maracaju até às proximidades da Casa China, melhorando a logística no município”, destacou Coronel David.

Segundo informações da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul), a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Ponta Porã e o Governo do Estado e início das obras da construção do Anel Viário estão previstas para iniciar ainda em 2019.

Monumento histórico

Outra demanda refere-se ao interesse da prefeitura de Ponta Porã em fazer um monumento em homenagem aos heróis que lutaram na Guerra do Paraguai. “Sabemos da importância e das transformações históricas que o período da Guerra do Paraguai trouxe ao nosso país, especificamente ao nosso Estado, por isso entreguei também este pedido para que seja construído o monumento do canhão (El Cristiano) na linha divisória entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero – PY, já que é considerado um patrimônio histórico brasileiro”, disse o parlamentar.

O canhão El Cristiano (O Cristão) é um canhão de fabricação paraguaia utilizado na Guerra do Paraguai. Atualmente o El Cristiano esta exposto no Pátio Epitácio Pessoa do Museu Histórico Nacional e é um troféu de guerra, sendo um patrimônio histórico brasileiro. O canhão foi construído na Guerra do Paraguai, entregue ao exército paraguaio e foi utilizado na Batalha de Curupaiti em 22 de setembro de 1866. Em 1870, na última batalha do conflito, o exercito brasileiro apoderou-se do canhão para considerá-lo como memória da guerra e da vitória do exército brasileiro.

