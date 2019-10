Parceira do 5º Campeonato de Futebol Entre Amigos, de Bela Vista, Mara Caseiro destaca importância do esporte na vida das pessoas

Consciente da importância do esporte para o bem estar físico e social do ser humano, a presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro, foi parceira do presidente da Câmara Municipal de Bela Vista, vereador Demecio Takeshi Higa, o Xetinho, na realização da 5ª edição do Campeonato de Futebol Entre Amigos, que aconteceu de 10 de setembro a 05 de outubro deste ano. “Assim como a cultura e a arte, o esporte é essencial para o desenvolvimento das pessoas. Sou parceira do município de Bela Vista e tenho um grande carinho pelo vereador Xetinho que faz esse importante trabalho social, de levar o esporte e o entretenimento à comunidade”, declarou Mara.

Na categoria livre de futebol, disputaram 12 times, sendo campeã a RR Climatização e vice-campeã, a Z12 Serralheria. Com 9 times na categoria veterano, venceu a competição, tornando-se bicampeã, a equipe da Drogavista. O título de vice-campeã ficou com a Vidraçaria União. “Foi um grande evento organizado com muita dedicação”, disse Xetinho.

Além do futebol, o campeonato idealizado pelo vereador teve disputa de vôlei masculino e feminino. Com 10 equipes de ambos os lados, a competição reuniu 45220 atletas bela-vistenses. “O olhar empreendedor de Xetinho para a comunidade com esse evento de incentivo ao esporte e lazer, bem como o excelente trabalho que ele vem fazendo na Câmara Municipal, de ter organizado as finanças e a parte administrativa, é muito importante para o município. Fico muito feliz de ter participado desse projeto tão especial”, ressaltou Mara.

Contente com o sucesso do evento, Xetinho agradeceu à Mara Caseiro pelo apoio e carinho com Bela Vista. “Mara Caseiro sempre foi parceira e tem contribuído em todas as edições do campeonato. O apoio dela tem sido fundamental para a realização dessa ação que também conta com o apoio do Patrão do Clube de Laço Marcelo Melo, André Zacarias”.

A participação dos atletas e amigos como o vereador Rubens Nunes, o Mortadela, também foi elogiada pelo vereador Xetinho. “Agradeço aos amigos jogadores e a todos parceiros e patrocinadores que entenderam o espírito de confraternização através do esporte. Também agradeço a Deus, à minha família e à todas as pessoas que colaboraram com este nosso torneio de amigos”, finalizou.

EQUIPES

Participaram da competição as equipes: Drogaria Droga vista Rei do Gás, Cavalo Lanches, Santa Rosa Matérias de Construção, Vidraçaria União, Casa do Criador, Calcário Oro Yte, Roma 10, Audax, P10, Calixto Conveniência\Mega Mais Calçados, MVC Esportes, JR Som, Restaurante Dona Maria, Cervejaria Cerpa, Super Mercado Santa Rita, Flor da terra Matérias de Construção, R. R Climatização, Vegas Tabacaria, Diogo Godoy Advogacia e Texas MW.

Venceram a competição de vôlei feminino, a dupla Simony e Gina. Na categoria masculina, venceram a dupla Antony e Adony. A narração do evento esportivo foi realizada pelo radialista de Ponta Porã, Porvinha Gonçalves.

