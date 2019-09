Para Hashioka, Seminário de Licitações aprimora gestão pública

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, abrirá na próxima terça-feira (10), o Seminário de Licitações e Treinamento da Plataforma de Conhecimento Jurídico. Organizado pelo Governo do Estado por meio das secretarias de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) e Administração e Desburocratização (SAD), o evento é destinado à qualificação de servidores que atuam nas áreas de compras governamentais e gestão de fiscalização de contratos.

Para o gestor, a realização do evento demonstra a preocupação do Governo em assegurar a eficiente aplicação dos recursos públicos, com transparência e foco no aprimoramento da gestão. “Posicionado estrategicamente no ranking nacional de transparência, Mato Grosso do Sul é reconhecido por suas boas práticas na área”, destaca o titular da SAD ao ressaltar que a política de desenvolvimento de servidores visa aumentar a eficiência do serviço público.

Com palestras nas áreas de Planejamento de Licitações, Erros mais comuns em processos licitatórios e Gestão e Fiscalização de Contratos, o evento também marca a apresentação da Plataforma de Conhecimento Jurídico que disponibiliza mais de 5.000 volumes, entre livros, códigos, informativos, vídeos e revistas para consultas on-line.

A conferência acontece no Centro de Convenções Ruben Gil de Camilo, com credenciamento a partir das 13h30 de terça-feira (10). A abertura oficial do evento, com participação dos secretários Eduardo Riedel e Roberto Hashioka acontece às 14h. A apresentação da Plataforma Digital de Conhecimento Jurídico está agendada para as 14h40, seguida pela palestra destaque da programação “Planejamento de Licitações” com o doutrinador Joel Menezes Neibhur.

Também palestram no seminário, a Procuradora do Estado, Vanessa de Mesquita e Sá – com o tema “Erros mais comuns em certames licitatórios”; e a advogada Luciana da Cunha Araújo Matos de Oliveira, que abordará o tema ‘Gestão e Fiscalização de Contratos’.

PROGRAMAÇÃO

