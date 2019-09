Para comandantes da PM/BM de MS, Coronel David foi fundamental na conquista por promoções funcionais

O parlamentar também endossou junto aos líderes das categorias, a luta pela reestruturação nas carreiras militares bem como o andamento do concurso da Polícia e Bombeiro Militar de MS.

O deputado estadual Coronel David (PSL), participou nesta quarta-feira (4), de uma reunião na Governadoria com o Secretário de Governo Eduardo Riedel, com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul – PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Joilson Amaral e outros líderes de entidades ligadas à PM. O encontro definiu o cronograma das promoções funcionais e abordou temas como a reestruturação das carreiras, bem como o andamento do concurso da Polícia Militar, Bombeiros Militares e Oficiais da PM de MS.

Cronograma de promoções

“No dia 03/09, houveram as promoções dos Praças e Oficiais da Polícia Militar referentes à setembro/2018. No dia 04/09, ocorreram as promoções dos militares que fizeram os cursos que estavam pendentes e foram concluídos. Agora, segundo o Governo do Estado, no dia 05/09, teremos as promoções dos Praças, referentes a dezembro/2018, e no próximo dia 06/09, aquelas referentes à abril/2019. Já os Oficiais, com promoções atrasadas no mês de dezembro/2018, serão colocadas em dia até dezembro de 2019. As promoções relacionadas aos Bombeiros Praças, referentes à de dezembro/2018 e março/2019, e dos Oficiais, atrasadas de dezembro/2018, o Governo do Estado pretende colocá-las em dia até dezembro/2019”, pontuou Coronel David.

Articulação eficiente

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Joilson Amaral também reconheceu a atuação do deputado Coronel David na conquista pelas promoções funcionais. “O deputado Coronel David é um conhecedor da nossa realidade, sempre esteve presente e ajudou a corporação a dar andamento às demandas necessárias à tropa. Por isso o Coronel David desempenha um papel importante aos bombeiros militares, temos um diálogo muito franco, aberto e ele sempre apoiou nossas ações, fazendo com que as coisas tenham uma tramitação muito mais fácil dentro do Executivo”, disse o comandante.

Segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, a articulação do deputado Coronel David junto ao Governo foi fundamental nessa conquista à categoria. “O Coronel David sempre nos deu muita força e ele pode nos ajudar ainda mais nos pleitos que nossa corporação necessita, como ajudou por exemplo, nas promoções funcionais”, pontuou o Comandante da PM.

Luta incansável

Para o parlamentar, o cronograma de publicações das promoções funcionais representa a conclusão positiva de um trabalho feito em conjunto com o Executivo Estadual, sempre pautado no diálogo e na obstinação por mais investimentos, valorização e reestruturação às carreiras dos agentes de segurança pública do Estado. “Essas promoções funcionais são resultado de inúmeras reuniões, as quais tive a oportunidade de articular junto aos membros do Governo do Estado, representantes das categorias da Polícia Militar, Bombeiros e Policiais Civis. Nunca desistimos, sempre atuamos com diálogo, apresentando dados e estudos consistentes sobre a importância e a necessidade de progressos às carreiras das forças policiais. Essas promoções são reflexo do compromisso e da persistência que tivemos em buscar melhorias para transformar ainda mais a segurança pública de um Estado que já é exemplo para todo o Brasil”, destacou Coronel David.

A AME-MS-Associação dos Militares Estaduais de MS, Associação e Centro Social da PM e BM de MS, Associação dos Oficiais AOFMS, Aspra (Associação dos Praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, AOCBM (Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros de MS), ABM/MS (Associação dos Bombeiros Militares e Oficiais oriundos do quadro de praças) e da APBM/MS (Associação dos Praças dos Bombeiros Militares de MS) estiveram presentes na reunião.

