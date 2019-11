Papo Reto: Cassems realiza roda de conversa com jovens sobre os desafios da adolescência

Com o objetivo de conversar com o público jovem de beneficiários sobre autocuidado, crescimento e sexualidade, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) promove uma roda de conversa no Parque das Nações, entrada Guató, com o tema: “Papo Reto”, na próxima quarta-feira (20), às 16h. Em parceria com a Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência (Sogia BR), o plano de saúde realiza a segunda edição da atividade, para fazer com que os adolescentes se interessem mais pela própria saúde.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o cuidado com os beneficiários durante a adolescência contribui para um futuro mais consciente em relação aos cuidados com a saúde.

“Os jovens representam, para nós, o patrimônio do futuro. Quando temos jovens informados, que protagonizam as mudanças na sua vida, com responsabilidade, teremos ótimos indicadores de saúde. Se a prevenção começa cedo, é mais fácil lá na frente. Como um plano de saúde, cremos na prevenção, e o jovem traz essa vulnerabilidade, por passar um período de questionamentos. Acolher essas dúvidas é algo muito positivo”.

O médico generalista Odilon Coral salienta que, cada vez mais, a Cassems pretende conscientizar os jovens beneficiários. “A adolescência é um período importante, carregamos muitas coisas para a vida adulta. Então, conversando e tentando entender o jovem, conseguimos fazer com que ele se desenvolva e tenha melhores hábitos de vida”.

De acordo com Anny Gabriele Cardoso, de 18 anos, eventos como esses oferecem informações seguras sobre saúde, por meio da intervenção de profissionais. “Com o auxílio de médicos especialistas, conseguimos ter contato com outros jovens e compartilhar os nossos medos, sabendo que não estamos sozinhos”.

A beneficiária Natali Santos afirma que essas experiências são positivas durante a adolescência, período de muitas dúvidas. “Tive acesso à vários conhecimentos, perdemos a vergonha de conversar sobre assuntos relacionados à saúde. A maioria dos adolescentes não tem abertura para conversar com os pais e, com essas iniciativas, trabalhamos isso”.

