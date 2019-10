Palestras com Drauzio Varella e Marcos Pulga marcam comemorações na semana do servidor

Em 28 de outubro é celebrado o Dia do Servidor Público e, para comemorar a data a Prefeitura de Campo Grande programou dois grandes eventos, sendo o primeiro nesta segunda-feira (28.10), quando será apresentado um Stand Up sobre desenvolvimento profissional, com o especialista Marcos Pulga e também assinado convênio para oferta de mais de 40 cursos voltados para os servidores e, na terça-feira (29) será apresentada a Palestra “Como Evitar, Enfrentar e Superar a Depressão”, com o médico Dráuzio Varella.

Ambos os eventos são voltados exclusivamente para os servidores públicos municipais e, conforme explicou o secretário municipal de Gestão Agenor Mattiello, eles estão inseridos no Programa de Valorização dos Servidores Públicos, que é uma das metas de governo assumidas pela atual gestão municipal.

Sobre a escolha dos temas das palestras, Mattiello explica que o primeiro foi pensando no sentido de fazer com que o servidor encontre motivação a fim de buscar o prazer no seu ambiente de trabalho. O especialista Marcos Pulga, do Rio de Janeiro, vai tratar o assunto com uma abordagem leve através de histórias em formato de stand up. O evento será no auditório da UEMS, a partir das 13h30.

Já a palestra de terça-feira foi pensada a partir de um levantamento da Seges que aponta quase dois mil servidores licenciados devido a quadros de depressão. “Isso nos chamou atenção e resolvemos investigar as causas e, neste sentido, decidimos trazer uma das pessoas consideradas autoridade máxima neste assunto aqui no Brasil, que é o Dr Dráuzio Varella, um reconhecido médico que entende bem do assunto e coleciona vários artigos e livros publicados sobre o tema”, explica o secretário municipal de Gestão.

A palestra “Como evitar, enfrentar e superar a Depressão” acontecerá a partir das 19h, no Diamont Hall. Durante o evento serão sorteados bolsas de estudo para cursos de pós graduação, além de passagens aéreas e hospedagens.

