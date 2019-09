Palestra “Como empoderar pessoas com deficiência” pela primeira vez em em Campo Grande

O Educador Social e Diretor de cinema Alex Duarte estará em Campo Grande com a palestra de sucesso: “Como Empoderar Pessoas com Deficiência”, que faz parte da sua recente pesquisa sobre a autonomia de pessoas com deficiência.

A palestra foi inspirada na Primeira Imersão de Pessoas com Síndrome de Down da América Latina, criada por Alex Duarte e intitulada Expedição 21, onde 18 jovens com Síndrome de Down participaram de uma espécie de “reality show”, em uma casa, longe dos pais, por quatro dias, com o intuito de desenvolver habilidades, aprender a morar sozinho e ter mais autonomia. Após a experiência, um dos participantes, o escritor Vinicius Streda, está morando sozinho. Este e outros resultados serão transformados em uma pesquisa de cunho científico, pelo neurocientista Dr Fernando Pinto Gomes, com o objetivo de mostrar como a interação com o meio positivo pode melhorar o aprendizado e auto- estima de pessoas com deficiência intelectual.

Na contramão dos discursos que insistem em procurar explicações biológicas, catalogar sintomas e comportamentos padrão para pessoas que tenham em comum diagnósticos e categorias, Alex Duarte nos proporciona pensar que os limites estão nas situações culturais que nos envolvem e que muitas vezes atribuem a características orgânicas o caráter do não aprender.

SOBRE A PALESTRA:

Alex Duarte traz uma experiência enriquecedora sobre como lidar com as diferenças, julgamentos e fortalecer nosso estado emocional. Alex trabalha o empoderamento pessoal, como buscar atitude mental positiva e ver a deficiência como algo que alavanca as oportunidades e jamais segrega as pessoas. A palestra é uma orientação de como gerir emoções, controlar seu próprio destino, com responsabilidade e respeito ao outro. Alex também traz um conteúdo exclusivo sobre a Expedição 21, com um estudo na prática sobre como o ambiente favorece o desenvolvimento de pessoas com deficiência.

SOBRE ALEX DUARTE:

Alex Duarte é graduado em Comunicação Social, pós-graduando em Psicopedagogia Clínica Institucional, Educador Social, Empresário e diretor do filme e projeto Cromossomo 21. Há 10 anos é palestrante na área e inclusão e autor de três livros. Foi professor pelo Ponto de Cultura ACI, Ação Cultural Integrada pelo Governo Federal, e se tornou o primeiro jovem a documentar a Missão de Paz da ONU, no HAITI. É escritor, formado em Coaching em Orlando/EUA, estagiou na Fundação Roberto Marinho e tem experiência há mais de 4 anos em neurociência, formado pelo Instituto Tânia Zambon. Em 2016 foi um dos representantes do Brasil na ONU pelo dia internacional da Síndrome de Down e recebeu o título de cidadão brasileiro pela Academia De Letras de São Paulo. Seu filme Cromossomo 21 foi premiado em Hollywood e exibido nos cinemas do Brasil. Alex também é criador da Imersão Expedição 21, a Primeira Imersão para Pessoas com Deficiência Intelectual das Américas.

Dia 15/09 (domingo)

Horário: 9:00

Auditório do Centro de Eventos Albano Franco . Avenida Mato Grosso, 5017.

Vagas limitadas.

Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

