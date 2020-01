PAGAMENTO COM 20% DE DESCONTO NO IPTU VAI ATÉ SEXTA-FEIRA (10)

O contribuinte tem até esta sexta-feira (10) para pagar o IPTU à vista (Imposto Predial e Territorial Urbano) com 20% de desconto no valor total. Quem preferir parcelar, também tem desconto, mas de 5% total da dívida no pagamento da 1ª parcela até a mesma data. Ou ainda pagar até 10 de fevereiro com 10% de desconto.

Conforme o Decreto nº 14.056, de 19 de novembro de 2019, que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU e taxa para o exercício 2020, publicado no Diogrande no dia 20 de novembro, o tributo será parcelado em conformidade com os seguintes valores:

Parcela única até R$ 50,00

Duas parcelas acima de R$ 50,00 até R$ 100,00

Três parcelas acima de R$ 100,00 até R$ 150,00

Quatro parcelas acima de R$ 150,00 até R$ 200,00

Cinco parcelas acima de R$ 200,00 até R$ 250,00

Seis parcelas acima de R$ 250,00 até R$ 300,00

Sete parcelas acima de R$ 300,00 até R$ 350,00

Oito parcelas acima de R$ 350,00 até R$ 450,00

Nove parcelas acima de R$ 450,00 até R$ 500,00

Dez parcelas acima R$ 500,00

Cada parcela do imposto tem vencimento programado para o dia 10 de cada mês, a começar em janeiro, terminando em novembro.

Importante lembrar que só será concedido desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2020, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos.

Impressão online

Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site www.campogrande.ms.gov.br na opção IPTU ou diretamente no link http://apl01.pmcg.ms.gov.br/Iptu/indexIptu.jsp e imprimir seus débitos.

Comentários