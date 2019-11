Padrinhos farão o Natal das crianças na Rede Solidária

Esqueça os brinquedos ou os presentes genéricos, comuns nesta época do ano. Na Rede Solidária, programa do Governo do Estado através da Sedhast, o presente de Natal será personalizado. A iniciativa é uma oportunidade de dar carinho e atenção que as crianças carentes tanto necessitam.

A campanha deste ano quer sensibilizar as pessoas para que elas apadrinhem as crianças de 06 a 11 anos presenteando com kits de roupa, sapato e um brinquedo. As cestas/presentes serão montadas na sede da instituição. Cada padrinho receberá uma carta com nome e foto da criança, bem como as especificações de numeração da roupa e do calçado.

Este é o segundo ano da campanha que fez grande sucesso em 2018. “Houve até quem foi além do pedido e mandou mais coisas, como doces e produtos de higiene”, conta com entusiasmo a coordenadora geral da Rede Solidária, Marta Helena Andrade.

A entrega será no dia 14 de dezembro e, se depender dela, ninguém vai ficar sem presente. “Vamos conseguir 400 padrinhos, porque não podemos deixar nenhuma criança de mãos vazias no Natal”, ressalta Marta, afirmando que irá de porta em porta distribuindo as cartinhas. Quem quiser colaborar e também poupar a caminhada da coordenadora, pode ligar no WhatsApp 556784295457 e deixar mensagem para Andreia Coimbra. Se o padrinho (ou madrinha) não puder levar na instituição, Marta e seus colaboradores irão buscar no local.

Comentários