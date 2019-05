Padre Reginaldo Manzotti atinge a marca de 5 milhões de livros vendidos

Qual o segredo do sacerdote para conseguir ultrapassar as grandes marcas de vendas em uma “era digital”.

A história do livro “O poder Oculto” do padre Reginaldo Manzotti se repete com a trajetória de sucesso do seu livro, “Batalha Espiritual” (2017 – Petra / Ediouro). A obra terminou como o mais vendido do ano, com 138.156 exemplares.

O poder oculto (Petra) estreou na lista dos mais vendidos e na sua segunda semana, assumiu o primeiro lugar do pódio com 12.821 cópias vendidas. Na nova obra, o padre vendedor de livros conduz o leitor a uma jornada de descoberta interior para que ao final do processo, ele possa encontrar a felicidade.

Reginaldo Manzotti é hoje um dos únicos a se manter em primeiro lugar nas listas de livros mais vendidos. Porque depois de 2 livros tratando da batalha e do combate espiritual, o que fez o sacerdote seguir por este caminho? Considerado por fiéis como o “coaching espiritual”, Manzotti explica que todo mundo possui um poder oculto, uma grande força interior que o leva ao caminho da felicidade. “O combate ao mal está aí e temos que prestar atenção, mas está na hora de descobrirmos nossas forças e trabalha-las para a felicidade”.

Os números falam por si, são 5 milhões de livros vendidos nos últimos anos, vindo na contra mão de uma era tecnologica onde a internet disponibiliza tudo, Reginaldo Manzotti ganhou o prêmio Avena Publishnews 2017 como o livro mais vendido “Batalha Espiritual”, na lista geral. Depois de anos, o sacerdote desbancou livros internacionais e escritores renomados que figuram pelas listas há anos. Mas qual será o segredo para conseguir altos índices de vendas? Segundo o sacerdote “o ser humano esta cada vez mais necessitado de uma palavra que conforte, que direcione. Não quero ser reconhecido apenas como o padre que vende mais livro, mas quero ser reconhecido como o padre que mais incentivou pessoas a lerem os livros, este é o verdadeiro valor para um escritor“.

Em 2018, o “Combate Espiritual no dia a dia”, ganhou o Prêmio Publishnews como o terceiro livro mais vendido no ano, mas sendo o único nacional na lista dos três mais vendidos, ficando atrás apenas do ” A Sutil Arte de apertar o Foda-se” e “O milagre da manhã”, mostrando a força do sacerdote na literatura de auto ajuda e religiosa.

Com a chegada de “O Poder Oculto” no ranking em primeiro lugar, Manzotti desbanca a hegemonia “A sutil arte de ligar o foda-se”, (Intrínseca) que ficou com a prata, com 7.955 cópias vendidas e O poder da manhã (BestSeller / Record) ficou com o bronze, com 6.338 livros vendidos. Na comparação as vendas da semana anterior, a lista geral de livros apresentou um crescimento de 5% nos números gerais, devido à grande demanda do livro. Nas últimas semanas, os três livros permanecem no topo, trocando as colocações.

Segundo a sinopse do “O Poder Oculto“: há em nós um poder oculto capaz de nos conduzir à única felicidade real. Mas, para podermos encontrá-lo, devemos passar por um treinamento especial – ou, se quisermos usar o termo do momento, por um coaching. Nas páginas da obra, Padre Reginaldo Manzotti conduz por um profundo itinerário de descoberta interior, cujo objetivo não pode ser outro senão o encontro com a verdadeira felicidade, isto é, com Deus e seus planos para todos.

Mas a obra que ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades vendidas, foi “Feridas da Alma” – A luz e a Sabedoria de Deus para superação de nossas dores e limites, lançado em 2012. Seguido por Batalha Espiritual, editora Petra (2017), Combate Espiritual, editora Petra (2018) e agora “O poder Oculto” editora Petra (2019). Padre Reginaldo Manzotti já trabalha sua nova obra para 2020.

