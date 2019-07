Pacote de Obras do Esporte – Otávio Trad destaca importância da Câmara na aprovação de projetos que trazem recursos para Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e o Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande (FUNESP) assinaram, na Câmara Municipal de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (4), Pacote de Obras do Esporte, que vai proporcionar investimentos de R$ 31 milhões em obras.

O pacote de investimentos contempla reforma e ampliação de parques e praças além da construção de pistas de atletismo e do Parcão, parque cujo espaço é totalmente destinado aos cães.

Os recursos que compõem o pacote provêm de investimentos do Governo do Estado, do Município e de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito da Linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA). A contratação desse financiamento foi autorizada mediante projeto de lei de autoria do executivo Municipal aprovado pela Câmara de Vereadores.

Durante o lançamento do Pacote de Obras do Esporte, o vereador Otávio Trad (PTB), que é presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Casa de Leis, destacou a importância do Legislativo em aprovar projetos como esse que permitem ao Município captar recursos para conclusão de obras paradas.

“Quando esse projeto foi apresentado pelo Executivo, tivemos a preocupação de analisar e ao perceber a importância do Finisa para conclusão de obras paradas, obras que vão melhorar a qualidade de vida do campo-grandense por meio do esporte, trabalhamos para que o projeto fosse aprovado o mais rápido possível hoje vemos o resultado do trabalho harmônico entre Câmara e Executivo que traz benefício para cidade”, diz o vereador.

Otávio cita como exemplo o CEU – Centro de Arte e Esporte Unificado do jardim Noroeste, uma obra iniciada em 2012, mas que permaneceu paralisada nos últimos anos e agora, com contratação do Finisa será finalmente concluída. “Estive em fevereiro deste ano no Jardim Noroeste e me chamou muito atenção essa obra. É um espaço enorme, destinado para atividades de arte e esporte e estava completamente abandonado. Agora, o CEU do jardim Noroeste será concluído e isso será benéfico para todos os moradores da região que terão acesso às atividades esportivas e artísticas”, finaliza.

Confira lista de obras custeadas com recursos do Finisa:

Finisa 1:

CEU Parque do Sol: R$ 1.795.000,00

CEU Jd. Noroeste: R$ 820.000,00

Finisa 2:

Pista de Atletismo: R$ 962.000,00

Requalificação Parque Ayrton Senna: R$ 1.200.000,00

Requalificação Parque Jacques da Luz: R$ 975.000,00

Requalificação Parque Sóter: R$ 755.000,00

Requalificação Mata do Jacinto: R$ 160.000,00

Requalificação Praça Esportiva Elias Gadia: R$ 310.000,00

Requalificação Vila Nasser: 4000.000,00

Finalização do Estádio de beisebol R$ 431.000,00

Finalização da Quadra Esportiva Okinawa: R$ 115.000,00

Praça da Juventude Serra Azul: R$ 5000.000,00

