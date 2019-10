Pacijus entrega chuteiras a crianças de projeto no Parque Tarsila do Amaral

O Programa para Ajuda à Criança e ao Idoso (Pacijus) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tornou a manhã desta terça-feira (1) mais feliz para quatro crianças do projeto Escola Pública de Futebol, que atua em cinco parques de Campo Grande e atende mais de 1,8 mil atletas. Com parte do dinheiro arrecadado com o Bazar do Bem, foram comprados quatro pares de chuteiras, com meiões, entregues no Parque Tarsila do Amaral pela Sra. Célia Leandro, esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro.

Na entrega, Célia destacou a importância de ações como esta na formação das crianças, aliando o esporte com a educação, já que só podem participar do projeto alunos regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas com bom desempenho. “Vocês continuem sendo essas crianças exemplo, porque estamos precisando de crianças que mudem o futuro do nosso país. Por isso, nós, do Tribunal de Justiça, viemos ajudar vocês”, ressaltou.

O coordenador do programa, Bruno Nóbrega, agradeceu o apoio do Tribunal de Justiça com a entrega das chuteiras e entregou um ofício à equipe da Coordenadoria de Integração Social do TJMS com a solicitação da inclusão das crianças na Campanha de Natal do Pacijus.

O trabalho desenvolvido junto a crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de idade tem polos distribuídos por toda Campo Grande. O perfil do projeto é atender crianças e também dar a eles uma oportunidade de treinar com ex-jogadores que marcaram seus nomes na história do futebol local.

