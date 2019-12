Pacijus do TJMS realizou a maior campanha de Natal e atendeu 2.304 pessoas

Nem só de processos vive o Poder Judiciário de MS. Com compromisso social, realizou a maior campanha de Natal de todas e aproximou padrinhos e madrinhas a crianças, adolescentes e idosos carentes ou que estão em unidades de acolhimento em todo o Estado. 2.304 pedidos foram atendidos. Os momentos de entrega vão ficar na memória de quem doou e daqueles que tiveram um desejo de Natal realizado. As entregas terminaram, no dia 18 de dezembro.

Neste ano, Célia Márcia de Arruda Leandro, colaboradora dos programas sociais desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, teve papel preponderante para buscar parceiros para a campanha, além de ter participação ativa em todas as atividades.

A campanha começou no dia 16 de outubro de 2019. Os padrinhos e parceiros do Pacijus escolhiam uma criança, adolescente ou idoso para presentear e entregaram os presentes em três postos de arrecadação na capital e nos fóruns do interior do Estado.

Cerca de 80 instituições em todo o Estado, entre Unidades de Acolhimento, asilos e organizações de cunho social foram atendidas, por prestarem relevante serviço à comunidade. Destas, 26 de Campo Grande, começaram a receber os presentes no dia 12 de dezembro. O Papai Noel participou de todas as entregas e ficou orgulhoso dos amigos do Pacijus.

O presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, participou da Cerimônia Oficial de Entrega, no TJMS, além de ir até o Quilombo, Furnas do Dionísio, que fica próximo ao Distrito de Rochedinho para participar da entrega. “É muito bom, na véspera de Natal ver tantas crianças reunidas e ver sua alegria. O Tribunal de Justiça é cumpriu mais uma missão, com apoio dos parceiros de todas as campanhas e de pessoas de boa vontade que compareceram ao TJMS para fazer a sua doação. Muito obrigado a todos”, agradeceu o presidente do TJMS.

Célia Leandro destacou que 1.930 crianças e adolescentes foram presenteados e 330 idosos apadrinhados nesta Campanha. “Queremos agradecer nossos 27 parceiros nesta Campanha de Natal do Pacijus, o cidadão que apadrinhou, a todos que trabalharam e estiveram envolvidos nesta linda festa de solidariedade. Todos que pediram um presente foram agraciados, nesta que foi a maior campanha de todos os tempos em números de pessoas beneficiadas. Foi um sucesso e só temos a agradecer”, ressaltando que as pessoas e a sociedade tem que se mover para trazer amor, carinho e felicidade para as crianças, adolescentes e idosos.

Os parceiros desta campanha foram o Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS), a Justiça Federal, a Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), 9º Ofício – Zamperline Serviço Registral e Notarial, 3º Serviço Notarial – Cartório Ayache, 3º Registro de Imóveis de Campo Grande, Cartório Catizane 8º Tabelionato de Notas, TV Morena, Hedge Loteamentos, Grupo Unisaúde, Plaenge, União Feminina Beneficente, 5º Ofício Cartório de Notas, H2L, Jornal o Estado de MS, Softplan, VCP Perícia, Fundação Ueze Zahran, Cartório da 2ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Campo Grande, Sindijus, Vida Corretora de Seguros, Escola Mon Petit, Fundo de Assistência Feminina da PM MS, Unimed Campo Grande, Faculdade Insted, Mécari Distribuidora, GM Produções, Revista Also e Festas Eventos.

