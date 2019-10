Outubro Rosa: Lançada campanha Doe Lenços na ALEMS

No mês de conscientização da prevenção e combate ao câncer de mama, Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lança mais uma edição da campanha Doe Lenços, um ato de generosidade e resgate da autoestima às mulheres que enfrentam a doença.

O deputado Lidio Lopes (PATRI) discursou na tribuna em apoio à campanha, que também é realizada nas outras 26 Casas Legislativas do país, por meio de parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). “Essa é uma campanha mundial de conscientização sobre a importância do autoexame e da desmistificação do tratamento do câncer, que muitas vezes tem cura. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que até 2025 deverão ocorrer 20 milhões de novos casos e por isso é preciso o alerta para a prevenção e tratamento, pois é estimado que um em cada três casos pode ser curado”, afirmou Lidio Lopes que também é secretário geral da Unale.

Zé Teixeira, Lidio Lopes e Daiane Pastor posam para a campanha

No plenário os deputados receberam um lenço para doação simbólica das mãos de Daiane Pastor, que representou todas que venceram o câncer. “Um dia ao tomar banho fiz o autoexame. Percebi dois nódulos. Era próximo do fim do ano e eu estava cheia de planos para o então 2018. Era câncer, todos os planos mudaram, mas eu fiz o tratamento e venci”, comemorou Daiane.

Quem também venceu a doença foi o deputado Zé Teixeira (DEM), autor da Lei 4.541/2014, que instituiu a campanha Outubro Rosa em Mato Grosso do Sul. “Venci um câncer de rim e um câncer de próstata. Temos que fazer nossos exames regularmente para cuidar da saúde, pois as chances de cura são grandes se descoberto cedo e tendo acesso ao tratamento. É triste ver que tem localidades em que as pessoas demoraram muito para conseguir o tratamento, por isso o Poder Público deveria investir constantemente na prevenção e em campanhas como essa, que põe luz, relembra e incentiva todo mundo a se cuidar”, explicou o parlamentar.

Doações

As doações de lenços podem ser feitas pelos servidores e comunidade em geral até o dia 30 de outubro no ponto de coleta fixo no saguão principal da Assembleia Legislativa. O que for arrecadado será doado à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Para saber sobre mais leis e projetos em tramitação sobre a temática do Outubro Rosa confira a matéria especial feita pelo site oficial clicando aqui.

Créditos Agência ALEMS

Comentários