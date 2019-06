Operação Pátrkolos prende homicida em Rio Negro

RIO NEGRO-MS (Correspondente) – As Policiais Civil e Militar em operação conjunta prenderam o foragido da justiça Renato Augusto de Assunção Macedo (27), após longo período de diligências na região rural, aproximadamente 100 km da cidade. Ele é acusado do homicídio contra Josenildo Santana (39), no dia 24/03/2019. Além disso, era o principal suspeito do desaparecimento de Severino Dias (39), não encontrado desde o dia 10 do mês passado. Uma ossada foi encontrada na região sendo aguardada a confrontação do material colhido com o material genético dos familiares, quando, então, por meio de exame de DNA, poderá ser confirmada a identidade do cadáver. Contudo, o capturado já confessou a prática dos crimes e encontra-se custodiado na Delegacia de Polícia onde será formalmente interrogado.

OPERAÇÃO PÁTRKOLOS

A operação para encontro do autor e paradeiro do desaparecido foi denominada “Operação Pátrkolos”, pois, segundo o Delegado de Polícia Gabriel Cardoso Gonçalves Barroso, todas as vítimas eram próximas de Renato, o que torna os crimes cometidos ainda mais desprezíveis.

Operação Pátroklos – segundo a mitologia grega, na juventude, Pátroclo matou covardemente um amigo seu, Clisónimo, durante um jogo de astrágalos (ossos usados de forma semelhante aos dados). O seu pai teve, então, de se exilar com ele para fugir à punição.

CRIMES

Além desses crimes, Renato, no ano de 2010, quando ainda era menor de idade, respondeu pela prática de outro crime de homicídio, em que vitimou um adolescente. Todos os crimes foram praticados com o uso de arma de fogo.

