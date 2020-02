Operação Mosquito Zero segue para a região do Bandeira

Os Agentes de Combate a Endemias (ACEs) visitaram 11 mil imóveis durante a Operação Mosquito Zero na região Anhanduizinho. Agora, as equipes iniciam a terceira etapa do mutirão, no Bandeira, que a partir desta quarta-feira (12) já conta com quatro pontos de descarte e ação intensificada dos agentes.

Após a Operação Mosquito Zero contra o Aedes aegypti no Anhanduizinho no qual 11 mil imóveis foram visitados. Agora, as equipes iniciam a terceira etapa do mutirão, no Bandeira, que a partir de hoje (12) e já conta com quatro pontos de descarte e ação intensificada dos agentes.

Nos quase dez dias que a operação esteve na região atendida pelas UBSFs Los Angeles, Parque do Sol e Aero Rancho, foram visitadas 10 938 imóveis, onde os ACEs orientaram os moradores sobre limpeza de terrenos e como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e o controle mecânico onde foi necessário.

Ao todo, foram eliminados mais de 500 focos do mosquito em locais com água acumulada e larvas do mosquito. Para a ação, se mobilizaram 64 agentes, que fizeram visitação nas residências todos os dias.

A expectativa é de que até abril as sete regiões de Campo Grande tenham recebido uma ação semelhante, conforme cronograma pré-definido.

1ª Semana – Imbirussu.

2ª Semana – Anhanduizinho.

3ª Semana – Bandeira.

4ª Semana – Prosa.

5ª Semana – Lagoa.

6ª Semana – Segredo.

7ª Semana – Centro.

Comentários