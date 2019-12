Operação da PMA combate tráfico de papagaios em MS

O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos o balanço positivo da Operação Bocaiúva, realizada pela Polícia Militar Ambiental, com o objetivo de prevenir e combater o tráfico de papagaios.

Em entrevista ao programa o tenente-coronel Ednilson Queiroz, da PMA, explica que com foco nas propriedades rurais e assentamentos, os trabalhos preventivos estão surtindo efeito e o número de apreensões vem caindo consideravelmente.

O programa também reforça quais as datas previstas para vacinação contra aftosa e brucelose nos cinco municípios que tiveram o calendário prorrogado. Portanto, pecuaristas de Aquidauana, Miranda, Ladário, Corumbá e Porto Murtinho devem ficar atentos, pois para alguns destes cinco até mesmo a prorrogação já terminou e agora é hora de registrar a vacina.

Nesta última edição do MS no Campo de 2019, também é destaque a o montante disponível para financiamentos do FCO em 2020, uma pesquisa que trata da qualidade dos vegetais consumidos por brasileiros e a decisão do Governo do Estado de pagar por ações que contribuam para a recuperação do meio ambiente.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

