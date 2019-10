‘Ônibus da Saúde’ da Cassems completa 8 anos levando exames preventivos ao câncer para todo o estado

O programa, que tem o objetivo de levar procedimentos oncológicos ao interior do estado, já passou por 73 municípios do estado e realizou cerca de 95 mil atendimentos

Em 24 de outubro de 2011, o que viria a se tornar o motivo de grande orgulho dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul dava seus primeiros passos e, hoje, 8 anos mais tarde, o “Ônibus da Saúde” da Cassems é referência de unidade móvel de prevenção em saúde em todo o país. A iniciativa foi construída à partir da constatação do alto número de mulheres em atraso com seus exames preventivos e, hoje, é um dos patrimônios do servidor público de Mato Grosso do Sul.

O “Ônibus da Saúde” foi lançado com o objetivo de percorrer todo o estado de Mato Grosso do Sul levando atendimento oncológico digno e eficaz para as comunidades que não têm estrutura adequada para esse tipo de tratamento. O ônibus é equipado com sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias, além de uma experiente equipe de médicos. Em quatro anos de funcionamento, o programa de prevenção ao câncer já passou pela maioria dos municípios do Estado e contabiliza cerca de 95 mil atendimentos.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, salienta que o grande objetivo da Caixa dos Servidores é proporcionar a qualidade de vida aos seus beneficiários e a interiorização do serviço é uma prioridade do plano de saúde. “O que mais importa para a Cassems é estarmos próximos das pessoas, oferecendo o que elas precisam: uma saúde de qualidade. Sabemos o quanto é dramático para o paciente e para a família lidar com um câncer e, com esse projeto, também visamos ter a liberdade e condições para conversar sobre essa doença”.

A assessora do Interior da Cassems, Sonilza de Souza Lima, explica que o “Ônibus da Saúde” surgiu para cumprir uma demanda dos beneficiários, “Essa visita é muito importante. Já fazemos um trabalho no interior do estado, passamos em vários municípios e retornamos em algum deles, para fazer a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Isso é a Cassems indo até os usuários do plano de saúde, porque muitos trabalham e não tem tempo de ir até uma clínica fazer os exames”.

Para a assistente social, Edilene Linda dos Santos, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2016 e segue em tratamento, a prevenção é fundamental para que a doença não se desenvolva no organismo. “Fiz a cirurgia, continuo em tratamento e gostaria de ressaltar a importância de prevenção, nem sempre o câncer é palpável, então, é importante fazer o preventivo todo ano. Quando se descobre a tempo, é bem mais fácil passar pela doença. Eu considero o ‘Ônibus da Saúde’ uma oportunidade muito boa para os beneficiários”.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, destaca que o programa de prevenção vai ao encontro das dificuldades de muitas mulheres que moram no interior. “A importância do ‘Ônibus da Saúde’ é a gente conseguir chegar às pacientes que têm mais dificuldade de ter acesso à prevenção do câncer ginecológico, como a mamografia e o preventivo. Nós já visitamos 73 municípios e, na maioria deles, nós já fomos mais de três vezes, ou seja, estamos entrando na frequência que o Ministério da Saúde e o Instituto do Câncer recomendam”.

De acordo com a enfermeira Aline Bianca Rodrigues, que faz parte da equipe que atende no programa, o objetivo da ação é despertar o interesse pela prevenção. “Batemos muito na tecla da prevenção para essas mulheres. Rastreamos e trazemos, o mais rápido possível, para serem tratadas. O nosso foco é a prevenção, mas se acontecer de aparecer a doença, tratamos com agilidade”.

O programa também oferece exames de prevenção ao câncer de próstata. O beneficiário Vanderlei Cardoso fez o preventivo e salienta que o ônibus facilitou a manutenção da sua saúde. “A experiência com o ‘Ônibus da Saúde’ foi muito, venho tentando fazer esse exame há um bom tempo. Não é por falta de oportunidade, mas vamos procrastinando. Quando a oportunidade vem na porta do seu serviço, é muito mais fácil, eu fui muito bem auxiliado, o ônibus é confortável e a técnica também me atendeu bem”.

O “Ônibus da Saúde” abraça, ainda, a campanha “Outubro Rosa”, de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Durante o mês, as ações de prevenção à patologia são intensificadas e o ônibus é levado para o local de trabalho das servidoras públicas, com o objetivo de facilitar o acesso dessas beneficiárias.

