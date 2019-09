Obras na região do Nova Lima avançam com término de asfalto no Anache e recuperação de piscinão

Os projetos de infraestrutura que a Prefeitura de Campo Grande tem planejado para a região do Bairro Nova estão em andamento em duas frentes de serviço. O asfalto no Jardim Anache foi concluído na semana passada. Já no Residencial Oscar Salazar está em andamento a implantação da drenagem e começou o desassoreamento de um piscinão.

Com recursos do PAC Pavimentação, a Prefeitura já entregou na região quase 40 quilômetros de pavimentação, recapeou mais de 7 km de v ias. Já no Nova Lima etapa B (que será licitado nos próximos dias ) a Prefeitura vai fazer mais mas 18,4 km de asfalto.

Desde sexta-feira da semana passada está sendo feito o desassoreamento de uma bacia de detenção de águas pluviais existente no cruzamento das ruas Marques de Herval e Martim Afonso de Souza. Do piscinão, construído há 12 anos, serão retirados 3.500 metros cúbicos de areia em 700 viagens de caminhão.

O entorno dele será urbanizado com a construção de uma pista de caminhada que a comunidade do bairro poderá desfrutar. Com capacidade para reter aproximadamente 20 milhões de litros, a bacia retardará a chegada ao Córrego Segredo, da água da chuva que será captada pela rede drenagem em implantação na região como parte do Complexo José Tavares e do Nova Lima (etapas A e B). “É a primeira vez desde a inauguração, em 2007, junto com as casas, que se faz a manutenção do piscinão”, explica o pedreiro José Maria Alves.

José mora na Rua Martim Afonso de Souza, que se estende mais de um quilômetro e servirá de ligação do Oscar Salazar com o Nova Lima, pela Rua Marques de Herval, que será prolongada em mais um quilômetro. O projeto contempla uma rotatória no cruzamento das duas vias. Pela Marques de Herval, conhecida como corredor do Nova Lima, se chega a Avenida Cônsul Assaf Trad e daí ao centro da cidade. No Complexo José Tavares, até agora, foram 3,5 km de drenagem (dos 5,9 km previstos) e 8,5 km de pavimentação (de um total de 14,2 km).

No Anache

Na outra frente de obras na região, o Jardim Anache, foi executado o último trecho de pavimentação, na Rua Guaxe, uma via estreita, de 3 metros de largura, que se estende por 258 metros e numa quadra com a Rua Venâncio Soares, que divide o Anache do Vida Nova.

O serviço foi entregue 30 dias depois da entrega do asfalto no restante do bairro, porque foi preciso esperar a concessionária Águas Guariroba remanejar a rede de esgoto e retirar do traçado da tubulação de drenagem. No final da Rua Guaxe funciona a Escola de Educação Infantil Girassol (uma organização não-governamental), que atende 150 crianças em dois períodos. Segundo a diretora, Maria Luzia de Moraes, a chegada do asfalto (principalmente da drenagem) acabou com um problema crônico: o alagamento do pátio e das de aula, porque a enxurrada captada no Vida Nova, pela bocas de lobo da Rua Venâncio Soares, desembocava justamente no terreno da instituição.

No Jardim Anache, a Prefeitura investiu mais de R$ 10,3 milhões em obras de drenagem e pavimentação. Foram asfaltadas 44 ruas, que receberam 2,2 km de drenagem e 9,1 km de pavimentação. Está sendo feita a reprogramação do projeto para o recapeamento da Rua Lino Villacha (acesso ao Hospital São Julião) e pavimentação de algumas ruas na divisa com o Nova Lima, incluindo trechos da Avenida Cândido Lima.

