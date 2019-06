Obras de Infraestrutura em Dourados somam mais de R$ 29 milhões

Os recursos das obras de pavimentação asfáltica e drenagem em execução no segundo maior município de MS, com previsão de conclusão até novembro, somam mais de R$ 29 milhões. O pacote reforça a parceria do Governo do Estado com as prefeituras de todos os municípios e conta com algumas iniciativas pactuadas ainda na gestão anterior.

“Temos repetido a forma como o Reinaldo conduziu seu primeiro mandato, dialogando com os prefeitos e priorizando a conclusão dos compromissos já firmados. No próximo ano daremos início ao planejamento das novas prioridades em parceria com as prefeituras”, explicou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith.

Dentre as obras em execução destacam-se a restauração funcional do pavimento das avenidas Weimar Gonçalves Torres e Marcelino Pires, ambas com conclusão prevista até julho; a revitalização da avenida Hayel Bon Faker, com início em julho.

Getúlio VargasDentre as obras em execução destacam-se a restauração funcional do pavimento das avenidas Weimar Gonçalves Torres e Marcelino Pires, ambas com conclusão prevista até julho; a revitalização da avenida Hayel Bon Faker, com início em julho.

A recuperação da avenida Getúlio Vargas que foi autorizada após o repasse de R$ 871 mil de recursos do Fundersul para a prefeitura, por meio de convênio.

Confira o balanço das ações:

Jéssika Machado – Secretaria de Estado de Infraestrutura de MS (Seinfra)

Comentários