OAB/MS e CAAMS entregam reforma da 24ª Subseção Bela Vista

Advogados e advogadas que atuam na região de Bela Vista, região sudoeste do estado, poderão contar com nova estrutura da 24ª Subseção. As Diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS) estiveram na manhã desta segunda-feira para a entrega da reforma do prédio.

Participaram da solenidade de reinauguração o Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche; Vice-Presidente da OAB/MS Gervásio Alves de Oliveira Júnior; Presidente da CAAMS José Armando Cerqueira Amado; Prefeito de Bela Vista Reinaldo Miranda Benites; Deputado Estadual Felipe Orro, que foram recebidos pelo anfitrião da Casa, Presidente da Subseção Jorge de Souza Mareco.

O Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche ressaltou a importância da obra para atender melhor aos advogados da região e o público em geral, que buscam os serviços da Instituição. “A OAB é uma obra perene e constante. Todos os dias nós pensamos como a nossa instituição pode contribuir com a sociedade, para o estado democrático de direito. Fazemos a reforma, pensando não apenas na advocacia, mas em todos. É uma Casa da Cidadania que está sendo construída e edificada para que a sociedade tenha em mente o quão importante é ter uma advocacia presente no seio da sociedade. Construímos várias Subseções no interior, Bataguassu, Iguatemi, Mundo Novo, Jardim, Aparecida do Taboado, entre outras. Distantes da capital, mas jamais esquecidas pela Seccional. A Ordem é parceira da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil não pertence somente à advocacia, mas a sociedade brasileira”.

José Armando parabenizou a Subseção pela reforma e disse que o local agora está condizente com Casa da Cidadania, como a advocacia e a sociedade merecem.

O Presidente da Subseção Bela Vista Jorge Mareco agradeceu a reforma feita pela OAB/MS e CAAMS que deu uma cara nova a Subseção e destacou o reconhecimento à Diretoria. “Eu me sinto muito honrado e agradecido aos nossos colegas e Diretoria por estar à frente da nossa Subseção pelo segundo mandato e agora recebendo essa nova sede. A advocacia sul-mato-grossense exerce liderança a nível nacional. Um trabalho não remunerado, mas que hoje temos orgulho de falar que somos advogados. Eu sou grato por cada um de vocês, na pessoa do Doutor Mansour, que lutam pelos advogados. Ontem completamos 19 anos de Subseção. Então, que essa reforma inspire os novos advogados. A palavra que nós temos hoje é g ratidão. Gratidão pelo trabalho de vocês”, finalizou.

A Presidente da Subseção Bonito Bianca Braga disse estar “orgulhosa da nova sede bem estruturada e de importância para todos. É uma extrema alegria para os advogados e advogadas da cidade e da região”, parabenizando os Presidentes Jorge Mareco e Mansour Karmouiche, “que têm lutado incansavelmente pela advocacia de Mato Grosso do Sul”.

“É um prazer estar aqui para presenciar esse momento de valorização do advogado com essa casa reinaugurada. Uma Casa da Cidadania com um espaço amplo e agradável. A nossa classe tem que ser valorizada. Agora, a casa está de braços abertos para receber o advogado e o cidadão”, afirmou o Presidente da Subseção Jardim, Sidnei Escudero.

O Prefeito de Bela Vista Reinaldo Miranda Benites e o Deputado Federal Felipe Orro saudaram a todos e parabenizaram a CAAMS e OAB/MS pela reforma.

Na ocasião, Mansour Karmouche, Gervásio Oliveira e José Armando receberam certificado de homenagem de gratidão pelos serviços e apoio prestados à Subseção.

