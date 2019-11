Procon Campo Grande foi escolhido para dar início a implantação do novo sistema nacional de defesa do consumidor

O Pró Consumidor é um sistema informatizado que integra processos e procedimentos relativos ao atendimento aos consumidores nos Procons, visando proporcionar um instrumento de gestão adequado ao dinamismo que é típico de seus setores de atendimento.

A região Centro-oeste, e Mato Grosso do Sul, foi contemplado com um projeto piloto, que será implantado no Procon Campo Grande. A ferramenta disponibilizada pela Secretaria Nacional do Consumidor para atendimento ao público vem com grandes novidades para aprimorar ainda mais o atendimento ao cidadão que procura os órgãos de defesa do consumidor no Brasil.

Durante esta semana, da segunda-feira 18 até sexta-feira, 22 de novembro, a equipe do Procon Campo Grande, estará com a equipe técnica do Ministério da Justiça, para treinamento com o novo sistema, na intenção de aperfeiçoar o atendimento ao consumidor.

“A primeira capital da região Centro-oeste a receber o Pró-Consumidor.

Essa novidade é um reconhecimento ao trabalho já desenvolvido, entregando modernidade e mais eficiência para o cidadão da nossa Campo Grande”. Comemora o subsecretário Valdir Custódio.

O prefeito da Capital, Marquinhos Trad parabenizou a equipe do Procon Campo Grande, pelo reconhecimento do trabalho. “Uma notícia maravilhosa vinda de Brasília, um projeto piloto Pró-Consumidor, Campo Grande foi escolhida como a primeira Capital a realizar e implantar esse projeto. Parabéns a toda nossa equipe da Subsecretaria do Procon Municipal”.

