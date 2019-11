Novo presídio de regime fechado da Gameleira será inaugurado nesta terça-feira na Capital

Com 603 novas vagas, a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, em Campo Grande, será inaugurada nesta terça-feira (26.11), às 9h. Essa é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Com investimento de mais de R$ 18,9 milhões, sendo R$ 14,5 milhões oriundos de recursos federais do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e R$ 4,3 milhões do Estado, a unidade penal conta com uma área total de 18,1 mil m² e mais de 5,7 mil m² de área construída, sendo composta por 101 celas coletivas e individuais (isolamento), salas de aula, setores administrativos e de assistência psicossocial, ala de saúde, áreas de visita, entre outros espaços.

A penitenciária já se encontra equipada, com investimento já realizado de R$ 938.814,26 em aparelhamento. Também já foi providenciada uniformização para todos os custodiados a serem alojados neste estabelecimento prisional.

Ao todo, a penitenciária possui 78 celas divididas em três pavilhões; um pavilhão com 11 celas da saúde e 12 celas disciplinares.

O presídio de regime fechado possui como diretor e diretor-adjunto nomeados, os agentes Flávio Rodrigues Marques e Edmilson Rodrigues Horácio, respectivamente. Os servidores penitenciários estão à frente da organização da rotina de segurança e administrativa do local, sendo estes anteriormente integrantes do Comando de Operações Penitenciárias da Agepen (COPE), com alto treinamento técnico e operacional.

A unidade será a primeira do sistema penitenciário estadual a ser totalmente operacionalizada pelos servidores de carreira da Agepen, que cuidarão desde a segurança interna à vigilância das muralhas. O modelo servirá de piloto para que possa ser estendido para os demais presídios do Mato Grosso do Sul.

Para sua ativação, será realizada a lotação dos agentes penitenciários na unidade, bem como treinamento destes servidores, promovido com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, através da Penitenciária Federal de Campo Grande.

