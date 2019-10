Novo diretor clínico da Santa Casa toma posse

O novo diretor clínico da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande foi empossado oficialmente na noite da última sexta-feira (18), em cerimônia no auditório Carroceiro Zé Bonito do hospital. Assume a diretoria clínica a partir desta segunda-feira (21), o Dr. Luis Alberto Verardo, que tem como vice-diretor clínico o Dr. Fabiano Cançado. Participaram da solenidade a diretoria executiva e corporativa da instituição, demais funcionários, além do procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Paulo Douglas de Morares, e o presidente do Sinmed (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul), Dr. Marcelo Santana Silveira.

O novo Conselho Técnico é constituído pelos médicos titulares Dr. Luiz Cézar Anzotegui, Dra. Renata Ferro, Dr. Ricardo Mendes e Dr. Henrique Brito; e os médicos suplentes: Dra. Rafaella Campanholo, Dr. William Lemos, Dra. Maria Regina e Dra. Márcia Antunes da Costa.

Durante a cerimônia de posse, o ex-diretor clínico, Dr. Marcos Paulo Tiguman, se despediu do mandato, agradecendo a oportunidade. “Hoje é um dia de festa. Há 30 meses eu assumi a direção clínica e acredito que fiz o que poderia ser feito. Hoje é um dia de agradecimento a minha família, ao conselho técnico que trabalhou comigo, agradeço a cúpula diretiva da ABCG, ao conselho e diretoria pelo apoio e, também, agradeço aos médicos pela parceria. Desejo pleno sucesso ao novo diretor e o que eu puder ajudar pode contar comigo. Muito obrigado a todos!”, agradeceu o ex-diretor.

Falou também aos presentes, o presidente do Sinmed (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul), Dr. Marcelo Santana Silveira. “Estar aqui na posse da diretoria clínica do maior hospital do Estado é uma honra imensa para o Sindicato. Quero dizer que o Sinmed estará ao lado dos novos componentes da diretoria clínica na luta pela boa prática médica e pela defesa profissional de todos médicos que aqui atuam. Somos parceiros e estamos de portas abertas para vocês. Quero desejar uma grande gestão e aproveito para parabenizar a gestão passada”, disse.

O presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dr. Esacheu Nascimento, cumprimentou os presentes. “Nós temos a consciência que nosso papel aqui é fazer com que este espaço hospitalar esteja à altura da grandiosidade do trabalho de medicina que se pratica aqui. Cumprimento o novo diretor clínico e aproveito para dizer que, assim como nós somos gratos pela parceria que estabelecemos com a gestão passada, nós queremos renovar o compromisso de termos essa parceria neste novo período que se inicia. Gostaria de saudar de forma especial todo corpo clínico pelo Dia do Médico e cumprimentar o novo diretor clínico pelas atribuições que irá assumir e me coloco à disposição para ajudar no que for possível”, afirmou.

Em seguida, 25 médicos beneméritos da Santa Casa de Campo Grande receberam do Dr. Marcos Paulo Tiguman um diploma como forma de homenageá-los pelos trabalhos prestados na Instituição. Receberam a homenagem os médicos e médicas: Dra. Adriana Marques da Costa, Dr. Augusto Rômulo Rodrigues, Dra. Carmelita Alencar Vilela, Dra. Cristiane Santos Bernardes, Dra. Edina Rodrigues Teruya, Dr. Francisco Aurélio Cevallos Rebelo, Dr. Hussem Khalil Fares, Dra. Kátia Froes Seabra Duré, Dr. Marcelo Pedra Tognini, Dr. Mario Nelson de Gabilan Rodrigues, Dr. Sirley Paulo Queiroz, Dra. Tsutomu Fukuchi, Dr. André Luis Oshiro, Dr. Antonio Maria Alves Marques, Dra. Aparecida Afif, Dr. Claudio Albernaz César, Dr. Evandro Paes Barbosa Júnior, Dr. Giuliano Rodrigo Paiva de Santa Rosa, Dra. Ignez Kanomata de Mesquita, Dr. José Tadachi Sugai, Dr. Odinilson Almeida Fonseca, Dr. Marcos Bonilha, Dra. Maria Tereza Ragalci Galdino, Dr. Régis Albertini e Dr. Roberto Masakazu Miiji.

A diretoria clínica da Santa Casa de Campo Grande realizou uma homenagem aos médicos que em longa trajetória no hospital se fizeram exemplo no domínio das práticas médicas e na dedicação aos pacientes. Receberam o reconhecimento: Dr. Alcides Martins Arruda – 38 anos de serviço, Dr. Edys Yukinori Tamazato – 32 anos de serviço, Dra. Elaine Richards de Assis Andrade – 35 anos de serviço, Dr. Ilton Guenhiti Sinzato – 38 anos de serviço, Dr. Jorge José Menezes de Almeida – 47 anos de serviço, Dr. Kleber Soline Monteiro Vargas – 43 anos de serviço, Dr. Leonildo Herrero Perandré – 33 anos de serviço, Dra. Liborina Tereza Rosa Pires de Souza – 32 anos de serviço, Dr. Loester Nunes de Oliveira – 43 anos de serviço, Dr. Lucio Mario da Cruz Bulhões – 34 anos de serviço, Dra. Marcia Zeferino – 33 anos de serviço, Dra. Maria Augusta Santos Rahe Pereira – 41 anos de serviço, Dra. Marialda Goulart de Almeida Pedreira – 48 anos de serviço, Dr. Maurício Massanori Sakai – 33 anos de serviço, Dra. Mirian Sandri de Oliveira Trentin – 38 anos de serviço, Dr. Paulo Kiotaka Oshiro – 49 anos de serviço, Dr. Robeto Vieccili Basso – 35 anos de serviço, Dr. Ronaldo Neder Gonçalves Pereira – 40 anos de serviço, Dr. Valnei Bento Serra Damasceno – 39 anos de serviço, Dr. Waldemar Casuo Abe – 44 anos de serviço, Dr. Walter Duailibi – 49 anos de serviço, Dra. Yassuko Ueda Purisco – 46 anos de serviço. Não puderam comparecer na solenidade, mas irão receber a homenagem Dr. Arlindo D’Avila Filho, Dr. Arnobio Luiz de Lima Nunes, Dr. Aurélio Ferreira, Dr. Décio Teixeira, Dr. Edson Abrão, Dr. Francisco Geraldo Martins Machado, Dr. Joarez Simão, Dra. José Maria Nossa Ascenço, Dr. Lauro Corsi Filho, Dr. Luiz César Anzoategui, Dr. Pedro Selvino Smaniotto e Dr. Werner Alfred Gemperli.

Após, o presidente da ABCG-Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, entregou uma homenagem ao Dr. Marcos Paulo Tiguman pelos três anos à frente da diretoria clínica, atuando com responsabilidade na manutenção da qualidade e da assistência médica do hospital. Em seguida, os presentes assistiram ao vídeo institucional em homenagem ao Dia do Médico, celebrado no dia 18 de outubro, reforçando o papel dos médicos e da Santa Casa à criação de histórias memoráveis. Para assistir ao vídeo de homenagem aos médicos e às médicas, clique aqui: https://www.facebook.com/santacasacg/videos/928618084185864/.

Para finalizar a cerimônia de posse, o novo diretor clínico, Dr. Luis Alberto Verardo, deixou sua mensagem. “Meu primeiro emprego como médico foi aqui na Santa Casa. É claro que assumir um cargo de diretor clínico me assusta, pois a responsabilidade é muito grande. Eu espero que Deus ilumine toda equipe da direção clínica para que conseguimos fazer um bom trabalho nessa gestão. Agradeço a oportunidade e podem contar comigo para ajudar esse grande hospital”, finalizou. A solenidade foi organizada pela gerente de eventos do hospital, Cátia Almeida e conduzida pela cerimonialista, Solange Barbosa.

