Novembro começa com oferta de 955 vagas de emprego em MS

A primeira semana do mês de novembro começa com 955 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. São 803 vagas para quem mora no interior do Estado e 152 para quem reside na Capital.

Dentre as vagas convencionais ofertadas em Campo Grande, há oportunidades para arte finalista, cozinheiro de restaurante, garçom, lavador de carros e psicólogo clínico. São 13 vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD), entre elas analista de recursos, atendente de loja, auxiliar administrativo, camareira de hotel, operador de suporte técnico (telemarketing) e motorista carreteiro.

Os municípios de MS com maior oferta de vagas de emprego nesta segunda-feira (4.11) são: Iguatemi (230), Dourados (81), Sonora (62), Itaquiraí (61), São Gabriel do Oeste (60), Bataguassu (48), Costa Rica (47), Corumbá (29), Ponta Porã (29), Rio Brilhante (26) e Sidrolândia (22).

Também há vagas disponíveis nas seguintes cidades: Maracajú (18), Três Lagoas (13), Naviraí (11), Ivinhema (11), Rio Verde de Mato Grosso (10), Jardim (9), Aquidauana (8), Nova Andradina (8), Aparecida do Taboado (7), Paranaíba (4), Coxim (2), Miranda (2), Nova Alvorada do Sul (2), Batayporã (1), Guia Lopes da Laguna (1), e Ribas do Rio Pardo (1).

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar uma das 30 unidades da Casa do Trabalhador (confira aqui endereços e horários de funcionamento). Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outra forma de se candidatar, é baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e até agendar entrevista com o empregador. Caso o candidato se enquadre no perfil solicitado, o app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário para entrevista.

A Funtrab destaca que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Consulte a lista completa de oportunidades e número de vagas para sua região aqui.

