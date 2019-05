Nova onda de frio chega em MS nesta quinta-feira (23)

Início de semana começou com céu parcialmente nublado a claro em todo Estado decorrente de uma massa de ar seco que predominou em toda região do Centro-Oeste. Porém, mudanças no tempo estão previstas para esta quinta-feira (23). Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos a formação da nova onda frontal dará suporte ao avanço de uma forte massa de ar frio sobre o Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia informa que a previsão é de céu nublado a encoberto e com pancadas de chuvas abrangendo todas as regiões com diminuição acentuada de temperatura em Mato Grosso do Sul. Segundo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima, há risco de geada em parte da região Centro-Sul de Mato Grosso do Sul.

Estada será a segunda frente fria em Mato Grosso do Sul que derruba as temperaturas. As mínimas estão previstas para sexta-feira (24), com registro em Campo Grande (8º C) e Ponta Porã (9º C).

Temperaturas mínimas e máximas de alguns municípios entre 21 a 24 de maio de 2019 (CPTEC):

Campo Grande – Mínima / Máxima

23/05: 15 °C / 20 °C

24/05: 8 °C / 20 °C

Dourados – Mínima / Máxima

23/05: 11 °C / 19 °C

24/05: 7 °C / 19 °C

Corumbá – Mínima / Máxima

23/05: 13 °C / 17 °C

24/05: 11 °C / 21 °C

Três Lagoas – Mínima / Máxima

23/05: 18 °C / 29 °C

24/05: 12 °C / 23 °C

Ponta Porã – Mínima / Máxima

23/05: 9 °C / 17 °C

24/05: 6 °C / 16 °C

Coxim – Mínima / Máxima

23/05: 17 °C / 25 °C

24/05: 15 °C / 25 °C

