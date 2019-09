Nova Alvorada do Sul: Sanesul entrega R$ 8,5 milhões em obras

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) entrega nesta quinta-feira (05.09) obras que fazem parte do programa de investimentos do Governo do Estado em água e esgoto em Nova Alvorada do Sul. Somados, são cerca de R$ 8.5 milhões investidos em obras neste município para melhorar o sistema de abastecimento de água e o sistema de tratamento de esgoto.

O presidente da estatal, Walter Carneiro Júnior, vai inaugurar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade para tratamento de 30 litros de esgoto bruto por segundo. Também entrega as redes coletoras e ligações domiciliares de esgoto realizadas nos bairros Vacílio Dias, Jardim Indaiá I, Jaime Medeiros, Zé Tabinha, Maria de Lourdes I, Jardim Guanabara, Jardim Eldorado e parte da região Central.

Essas obras foram executadas com recursos do Governo Federal (via Funasa), por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2, da própria Sanesul e emendas, totalizando um investimento de cerca de R$ 7,2 milhões em esgotamento sanitário.

Será inaugurado outro empreendimento importantíssimo para Nova Alvorada do Sul: a ativação do poço tubular profundo NOA -008. Com profundidade de aproximadamente 150 metros e vazão de 44 mil litros, o suficiente para atender toda a cidade. Um investimento de cerca de R$ 282.501,64.

Distrito de Pana

Será inaugurada também a nova rede de distribuição e as ligações domiciliares de água do Distrito Pana, que pertence ao Município. Outros projetos concluídos são o abrigo de tratamento e instalação e dois reservatórios elevados metálicos de 50 mil litros de água cada. São 8.550 metros de rede e 363 ligações, uma infraestrutura para atender todos os moradores.

Também haverá entrega da nova estrutura operacional de atendimento aos clientes do distrito. Esses investimentos são da ordem de R$ 1.003.552,75 em recursos da própria Sanesul.

Serviço

Às 8h o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, inaugura as obras do Distrito de Pana.

Local: Rua Manoel Dias da Rocha s/n (em frente ao campo de futebol)

Às 10h, fará inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto, na Avenida Anselmo Chamarro s/n.

10h50, entrega a obra de ativação do poço tubular profundo NOA -008, na Rua Jonas Pereira, esquina com a Rua Irene S. Maria – Centro de Nova Alvorada do Sul.

Comentários