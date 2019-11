Nova 14 de julho será inaugurada com decoração especial de natal

Até a próxima quarta-feira (27), deve ficar pronta a decoração natalina da Rua 14 de Julho e da Praça Ary Coelho. Já foram montadas as quatro bolas metálicas previstas no projeto e instaladas as mangueiras de LED que enfeitarão as 60 flâmulas natalinas que acompanharão o posteamento ao longo de todo o trajeto revitalizado, entre as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso.

As bolas metálicas têm 3 metros de diâmetro e estão sendo enfeitadas com cordões fixos de LED nas cores vermelho e branco e mangueira (também de LED) na cor verde.

As esferas chamaram atenção de quem passou na manhã desta segunda-feira pela principal via comercial de Campo Grande. A aposentada Maria Rodrigues, de passagem pelo Centro, onde foi fazer um pagamento, ficou curioso ao ser informada de que era uma peça do projeto de decoração. “Com certeza vou trazer meus netos para passear e tirar fotos, quando tudo estiver pronto”, comentou.

O comerciante Roberto Rodrigues acredita que a decoração, junto com a entrega das obras de revitalização da 14 de Julho, vão estimular as vendas neste final do ano. “A economia dá sinais de reação e, com certeza, agora vão procurar o Centro para fazer suas compras de Natal”, avalia.

Além das bolas metálicas e das flâmulas natalinas, o projeto de decoração da 14 também prevê a instalação de mangueiras iluminadas por lâmpadas em 60 árvores naturais. No cruzamento da Avenida Afonso Pena, será instalada uma árvore de Natal de 15 metros. Os pórticos de entrada e o coreto da Praça Ary Coelho, além de árvores que compõem o paisagem do espaço público, também receberão decoração.

Avenidas Decoradas

De forma simultânea a implantação da decoração na 14 de Julho, várias avenidas também ganharão enfeites de Natal. Tudo deve ficar pronto até o dia 13 de Dezembro, quando será aberta a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Vão ser decoradas as rotatórias da Nelly Martins/Mato Grosso; Gury Marques/Olavo Vilela de Andrade; Eduardo Elias Zahran/Joaquim Murtinho; Mato Grosso /Hiroshima e Avenida Guaicurus com Lagoa da Prata.

O mesmo tratamento receberá os entroncamentos da Euler de Azevedo/Presidente Vargas e Avenida Capital/Coronel Antonino; os canteiros centrais em frente da Estação Rodoviária; da Escola Municipal Izauro Bento; na Avenida Ministro João Arinos/Rua da Carioca; Avenida Senador Filinto Muller/Senador Antônio Mendes Canale e Avenida Lúdio Martins Coelho/Avenida Petrópolis. Haverá iluminação especial na Lagoa Itaiaia ; na Praça do Distrito de Rochedinho e no Jardim da Casa Esplanada. Receberão decoração as Avenidas Afonso Pena ; Duque de Caxias e Mato Grosso.

Comentários