Nos dias de carnaval, Santa Casa atendeu 77 vítimas de acidentes de trânsito

A Santa Casa de Campo Grande atendeu durante o feriado prolongado de Carnaval, de 21 a 26 de fevereiro, 77 vítimas de acidentes de trânsito em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, nota-se um aumento de 30% nos atendimentos realizados no pronto-socorro do hospital. Nos primeiros 56 dias do ano, a instituição já recebeu 735 acidentados de trânsito.

No mesmo período de 2019, a Santa Casa recebeu 59 vítimas de acidentes de trânsito, destas 36 eram motociclistas o que representa 18 pacientes a mais se comparado com este ano em que foram atendidas 77 vítimas sendo 46 motociclistas. Cerca de 70% dos atendimentos feitos na urgência e emergência do hospital são provenientes de acidentes de trânsito. Destes, 40% envolvendo motociclistas.

Diariamente o hospital atende vítimas de todos os tipos de acidentes, em casos de média e alta complexidade, sendo que, de janeiro a dezembro de 2019 foram atendidos nesta condição 5.024 pessoas, perfazendo uma média mensal de 418 atendimentos por mês. Esta realidade faz com que as médias diárias do pronto-socorro aumentem se comparadas às do ano anterior, fato mais perceptível em feriados prolongados.

“Sempre é notável um aumento nos atendimentos em feriados prolongados, muitos relacionados a imprudência no trânsito. Nossa maior demanda está relacionada a motociclistas com diversas fraturas e envolvendo várias especialidades médicas. A cada ano os números só aumentam, por isso, é preciso mais conscientização dos motoristas para que um dia as estatísticas possam diminuir”, falou a supervisora de enfermagem do pronto-socorro, Roselaine Alvares.

