No Mês da Advocacia e de 40 anos da OAB/MS, Escola Superior de MS inaugura Galeria de Diretores

“Ninguém faz nada sozinho”. As palavras ditas pelo Diretor Ricardo Pereira traduzem o momento especial vivido pela Escola Superior da Advocacia (ESA). Nesta quinta-feira (29) foi inaugurada a Galeria de ex-Presidentes da ESA/MS.

Ricardo Pereira, Diretor da instituição pelo segundo mandato consecutivo, agradeceu pelo trabalho feito pelos ex-Diretores e equipe. “A participação de todos vocês foi fundamental para que a gente pudesse chegar aqui. Todavia, cada Diretor teve a sua Diretoria e eu gostaria assim que cada um da Diretoria se sentisse prestigiado, bem como todos os professores que trabalharam e colaboradores da ESA. Ninguém faz nada na vida sozinho. Os Diretores que aqui estão não fizeram nada sozinhos. Lembrando que um homem que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai”.

O Diretor da ESA/MS terminou parafraseando Martin Luther King: “Não somos o que deveríamos ser; não somos o que queríamos ser; não somos o que iremos ser, mas graças a Deus, não somos o que éramos”.

Ao longo desses 22 anos de criação, a ESA/MS contou com o trabalho efetivo em prol da classe de 9 Diretores. São eles: Nery Sá e Silva de Azambuja (1995 a 1997); Valter Ribeiro (1998 a 2000); Geraldo Escobar Pinheiro (2001 a 2003); Oton José Nasser de Melo (2004 a 2006); Sérgio Silva Muritiba (2007 a 2009); Gustavo Passarelli da Silva (2010 a 2012); Rachel Magrini de Paula Sanches (2013 a 2014); Sandro Rogério Monteiro de Oliveira (2014 a 2015); e Ricardo Souza Pereira (2016 a 2018).

O Desembargador Nery Sá e Silva Azambuja foi o primeiro Diretor da ESA/MS. Na ocasião, ele parabenizou as quatro décadas de trabalho e disse estar orgulhoso do empenho dos Diretores em prol do conhecimento. “A Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul foi um marco diferenciado de todo o Brasil. Foi a primeira escola a ser criada e fez assim com que as demais instituições também acordassem para a necessidade desse estudo contínuo. É um orgulho assim que a nossa instituição despertou esse compromisso social de aperfeiçoamento, que nada mais é do que vigorar mais empenho o que temos de instrumento mais forte, o saber”.

O Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal José Augusto de Noronha esteve presente na cerimônia de descerramento da Galeria. “Inaugurar essa Galeria dos Ex-Diretores é um resgate histórico, é uma forma de mostrar que nós nos preocupamos com todos aqueles que trabalharam em prol do desenvolvimento da Escola da Advocacia. Neste momento de 40 anos da OAB/MS é um orgulho fazer parte deste momento representando o Conselho Federal e a advocacia do Paraná, estado próximo ao Mato Grosso do Sul”.

Noronha parabenizou o trabalho da atual gestão da ESA/MS. “Uma Escola Superior reconhecida pela sua qualidade, excelência, qualidades dos professores e eventos e debates de interesse a sociedade”.

Durante a solenidade, o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche ressaltou a importância de relembrar o passado. “Não tínhamos uma galeria aqui de quem construiu a história da Escola Superior da Advocacia. Por isso, decidimos fazer essa homenagem. Estamos hoje elencando uma parte da história para que as futuras gerações saibam quem deu seu contributo para nossa instituição”.

Mansour saudou a atual gestão, de Ricardo Pereira, pela iniciativa e trabalho feito. “Parabenizo assim o Doutor Ricardo junto a sua Diretoria, que tem feito diferença para que essa escola chegasse a esse nível de excelência, e todos que o antecederam tenho certeza que ajudaram a chegar nesse trabalho de hoje. Isso se deve a trabalho abnegado de pessoas comprometidas e com respeito pela nossa classe e nossa sociedade. Agradeço imensamente a todos vocês por este momento e parabéns a todos os Diretores”.