No lançamento do Plano Safra, Reinaldo Azambuja destaca expansão da agropecuária em MS

Durante o lançamento em Mato Grosso do Sul do Plano Safra 2019/2020, o governador Reinaldo Azambuja destacou o crescimento do agronegócio de Mato Grosso do Sul.

“Esse financiamento, ele ajuda muito. Esses dias, o Juliano [Schmaedecke], presidente da Aprosoja-MS, fez uma demonstração do panorama da agropecuária em Mato Grosso do Sul. Em um ano, de 2018 para 2019, nós tivemos um crescimento de 345 mil hectares na área plantada. Isso demanda crédito, investimento, equipamentos, novos recursos”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Ele contou ainda que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) recebeu neste ano pedido de retirada de 270 mil hectares de árvores isoladas, o que significa que a área plantada irá expandir ainda mais. “Acho que vamos ter 300 mil hectares de área plantada a mais na safra 2019/2020”, disse Reinaldo.

O governador falou também da importância do investimento em logística para escoar a produção. Em Assunção, no Paraguai, o governador Reinaldo Azambuja ele irá discutir a implantação da rota bioceânica, reduzindo a distância percorrida pelos produtos brasileiros ao mercado asiático.

Já a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, falou do papel do Banco do Brasil na agropecuária e dos números recordes de produção. Mato Grosso do Sul deve colher a maior safrinha de milho de sua história, com 10,1 milhões de toneladas, segundo as previsões mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/MS). O número é 6% maior em relação a previsão anterior de 9,5 milhões de toneladas. A produtividade foi revisada em 6%, passando de 83 sc/ha para 88 sc/ha.

Com esses números, Mato Groso do Sul se consolida como o 3º maior produtor de milho safrinha do Brasil. Na comparação aos dados da safra 2017/2018, houve aumento de área plantada em 5,73%, passando de 1,814 milhão para 1,918 milhão de hectares e crescimento de 29,20% na expectativa de produção total, que foi de 7,838 milhões de toneladas na safra passada.

Também participaram do evento o superintendente estadual do Banco do Brasil, Sandro Jacobsen Grando, o diretor de Agronegócio, Marco Túlio Moraes da Costa; os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paschoal Carmello Leandro; senadora Soraya Thronicke; deputados estaduais Barbosinha e Professor Rinaldo; e o reitor da UFMS, Marcelo Turine.