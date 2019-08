No aniversário de Campo Grande, Reinaldo Azambuja destaca parcerias em prol da população

Durante as comemorações pelos 120 anos da Capital, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância das parcerias com a prefeitura para o desenvolvimento do município e melhoria da qualidade de vida da população.

“Campo Grande é uma das capitais mais belas do Brasil. Uma cidade que se desenvolve. Temos uma parceria com a administração do Marcos [Trad] que ajuda muito a, juntos, resolvermos os problemas. Temos vários empreendimentos da prefeitura com o Governo do Estado”, lembrou o governador.

Reinaldo Azambuja falou ainda da qualidade de vida da Capital. “É uma cidade que cresce, se desenvolve e é acolhedora. Quem vem aqui se apaixona. O campo-grandense recebe bem, acolhe bem. Campo Grande está de parabéns”, acrescentou.

São inúmeras obras entregues e em construção pelo Governo do Estado, em parceria com o município, na Capital. Alguns exemplos são: o Hospital do Trauma, entregue após espera de duas décadas; as cerca de 5 mil casas construídas e em construção; a rotatória da avenida Mato Grosso com a Via Parque e a revitalização da Avenida Euler de Azevedo.

Também estão na lista a reforma do Guanandizão, Centro Esportivo do Vila Almeida, intervenções contra enchentes na Avenida Ernesto Geisel, reformas de escolas, pavimentação de vários bairros, revitalização da avenida Bandeirantes e do Parque das Nações Indígenas e a retomada do Aquário do Pantanal. Os investimentos do Governo do Estado em Campo Grande somam quase um bilhão de reais.

Campo-grandense, Reinaldo Azambuja assistiu ao desfile cívico-militar na rua 13 de Maio, que contou com a participação de mais de 50 entidades. Também assistiram ao evento os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e especiais Carlão Alberto de Assis e Pedro Chaves (Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos), presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, prefeito Marquinhos Trad, presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar , Coronel Joilson Alves do Amaral, coordenador da Defesa Civil, Tenente-Coronel Fábio Catarinelli, deputados, secretários municipais e vereadores, entre outras autoridades.

