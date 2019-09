Na Assembleia, Barbosinha pede melhorias de infraestrutura para Dourados e Distrito da região

Indicações feitas pelo Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Barbosinha (DEM-MS), demandam ações importantes para a infraestrutura de Dourados e para um Distrito da região. Os documentos apresentados na sessão desta terça-feira (24) demonstram a preocupação do parlamentar com obras que podem melhorar o tráfego.

Para a cidade, Barbosinha pediu que fossem feitas obras de recuperação asfáltica na Rua Rio Brilhante, no trecho entre a Rua Cuiabá e a BR-163. Já para o Distrito de Itahum, distante há 65 km do município de Dourados, Barbosinha solicitou ao Governo do Estado, Prefeitura e representantes do Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, recursos financeiros para elaboração de projetos e execução de obras de pavimentação asfáltica nas principais vias do Distrito.

Sobre as vias da cidade, o deputado alega que o município de Dourados necessita urgentemente da recuperação asfáltica em praticamente todas as ruas. “As vias estão em péssimas condições de trafegabilidade, entretanto, algumas ruas se destacam pela necessidade imperiosa de que o Poder Público intervenha e realize imediatamente obras de recuperação sob pena de que ocorram danos a integridade e ao patrimônio dos douradenses”, afirma.

De acordo com o deputado, a solicitação é um pedido dos moradores daquela região que têm relatado constantemente as condições precárias em que se encontra a via e os inúmeros acidentes que estão ocorrendo, constantemente, no local.

Distrito

O olhar atento de Barbosinha para os Distritos de Dourados foi externado mais uma vez na Assembleia com a indicação para Itahum. Para a localidade o deputado pede ao Governo do Estado e a Prefeitura local, investimentos para as principais vias.

Itahum possui aproximadamente 4 mil habitantes e de acordo com a indicação do deputado, “a população que reside no distrito tem sofrido com a falta de pavimentação das vias, o que causa grande sofrimento nas épocas de seca, porque a poeira ocasiona doenças respiratórias e na época das chuvas, o barro atrapalha a locomoção das crianças para as escolas, dos trabalhadores para o serviço e de todos os usuários”, defende.

“É de suma importância que todas as vias sejam pavimentadas, entretanto, algumas estão em piores condições ou são vias de maior tráfego que necessitam urgentemente serem asfaltadas”, completa. No documento o parlamentar cita as ruas: Coronel Tiburcio e Avenida Barão do Rio Branco (para receberem complementação da pavimentação) e as ruas: Nioaque, Miranda, da Estação Iguassu, Guaporé e Avenida Marechal Rondon (para receberem obras de galeria e pavimentação).

