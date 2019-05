Mulher é presa por assumir comando do tráfico

NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – A Polícia Civil prendeu em flagrante na terça-feira (14) pelo crime de tráfico de drogas THIAGO ESTECA DOS SANTOS (27), DAIANE FERNANDA GONDIM FLORES (19) e SAMARA GOMES PIMENTA (28), em Nova Andradina/MS.

INVESTIGAÇÕES

As investigações apontaram que após a prisão de GUILHERME EUGENIO DA SILVA MACHADO, vulgo BROCA sua esposa assumiu os negócios do tráfico. Mudando apenas de casa para lubrificar os policiais. O local passou a ser monitorado e as informações repassadas ao Poder Judiciário, no qual expediu um mandado de busca e apreensão no novo endereço de Samara, na Rua Pedro Rodrigues de Souza, Bairro Argemiro Ortega, Nova Andradina, o que foi deferido e cumprido.

PRISÃO

A equipe chefiada pelo Delegado Rafael de Souza Carvalho encontrou no local os três autores citados acima no qual receberão voz de prisão. Foram apreendidos com o trio 12 trouxinhas de substância análoga a maconha e 19 papelotes de substância análoga a crack. No quintal os investigadores localizaram enterradas 100 trouxinhas de substância análoga a maconha e 59 papelotes de substância análoga ao crack. Além de 6 rolos de papel filme, utilizado para embalar droga, 3 potes de fermento, lacrados contendo o produto, comumente utilizado para misturar com crack e cocaína para fazer maior quantidade de droga, um caderno com anotações de comercialização de tráfico de drogas, R$ 48,00 em notas miúdas, 1 par de tênis, um frasco de achocolatado com odor de crack, 4 celulares, 1 aparelho de som e no quintal 5 bicicletas de origem suspeita. Os três foram conduzidos para a 1ª DP do Município e lavrado do auto de prisão em flagrante delito. Por fim, ele será encaminhado ao Estabelecimento Penal de Nova Andradina e as mulheres para a DP de Batayporã, para aguardarem a audiência de custódia e posterior deliberação do Poder Judiciário.

