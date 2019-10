MS sobe duas posições no Ranking da Competitividade e é 2º em crescimento no cenário nacional

Mato Grosso do Sul subiu duas posições no Ranking de Competitividade dos Estados, além de se consolidar como o segundo Estado mais competitivo do Brasil. Finalista no Prêmio Excelência em Competitividade 2019, na categoria “Destaque Crescimento” que avalia melhorias nos quesitos da Segurança Pública, Sustentabilidade Social, Educação e Capital Humano e Solidez Fiscal, MS ficou apenas atrás de Alagoas dentro do cenário das 27 unidades federativas.

“Não é ganho do Governo, do governador, é o ganho da sociedade. Falar que moramos no quinto Estado mais competitivo do País é um ganho para todos nós, é não é pouca coisa, é muita coisa você crescer de um ano para o outro duas posições, o ranking é muito complexo”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja. O governador destacou o avanço obtido no quesito segurança: “Todos os indicadores de violência diminuíram em Mato Grosso do Sul, isso é fruto de um grande trabalho que vem sendo feito e agora queremos trabalhar mais ainda, colocar mais policiais nas ruas, mais presença de uma inteligência policial para a gente enfrentar a criminalidade, o crime organizado”.

Reinaldo Azambuja reforçou que para o MS atingir esse nível de competitividade, foi preciso ter a coragem para tomar “medidas duras, amargas e impopulares”, como redução no número de secretarias, cortes nos gastos e a reforma da previdência. Ações que permitiram que Mato Grosso do Sul consiga manter os investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população e garantir o pagamento de salário dos servidores em dia.

“Mato Grosso do Sul vem se utilizando a um tempo os indicadores da CLP na nossa área de gestão estratégica para monitorar as ações políticas do Estado. E o grande ganho é ser o 5º Estado mais competitivo no cenário nacional, é importante destacar que esta posição tem um conceito de competitividade bastante grande porque inclui gestão pública e ambiente de negócio”, explicou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

O secretário também pontuou que esta colocação é resultado da política extremamente consistente do Governo Estadual. Além da atração de investimento, sustentabilidade e solidez fiscal. "A eficiência da gestão da máquina pública e todo este leque de ações lideradas pelo governador Reinaldo Azambuja", concluiu.

No discurso, o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos da Costa, destacou o desempenho sul-mato-grossense no ranking. “Quero destacar os cinco primeiros colocados no ranking. Coloquei o quinto também, pois os quatro primeiros (SP, SC, DF e PR) já estavam lá, mas o Mato Grosso do Sul avançou duas posições e fazer isso quando já se está no ‘top ten’ é muito difícil”, comentou em seu discurso.

Premiação

Na premiação, Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na categoria Destaque Crescimento. Representando o Estado, o secretário Jaime disse que os indicadores balizam as ações e, consequentemente, melhoram os resultados.

“É uma caminhada, a meta sempre é o primeiro lugar, mas as estratégias que vamos tomando para chegar a este resultado é o mais importante”, ponderou.

O governador José Renan Vasconcelos Calheiros Filho disse que disputar com MS tornou mais importante a premiação. “Sou amigo pessoal do governador Reinaldo e admirador do trabalho de gestão dele”, finalizou.

