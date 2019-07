MS registra máxima de 35°C e baixa umidade de ar nesta terça-feira

A previsão do tempo para esta terça-feira (23) em Mato Grosso do Sul é de céu com poucas nuvens no oeste e sul do estado. Nas demais áreas, céu claro com névoa seca. A umidade relativa do ar segue em estado de atenção, na casa dos 20%, e os termômetros devem registrar mínima de 16°C e máxima de 35°C.

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o tempo permanece estável, com os termômetros entre 20°C e 33°C. Em Dourados, o dia será nublado, com mínima de 16°C, e Corumbá deve registrar máxima de 35°C.

