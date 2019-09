MS é destaque nacional no incentivo ao esporte, mostra relatório do TCU

Em Mato Grosso do Sul, a prática esportiva se aprende na escola, com quadras esportivas e profissionais habilitados. É o que mostra auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Celeiro de craques como Müller (mundial pelo São Paulo, no futebol), Talita Antunes (vôlei de praia), Rogério Clementino (primeiro cavaleiro negro a se classificar para uma prova Olímpica de hipismo pelo Brasil), Leonardo de Deus (campeão mundial e Pan-Americano na natação) e Elenilson Silva (ouro no Pan de 1999 na natação), entre tantos outros, Mato Grosso do Sul foi destaque no documento.

O Estado é o que conta, em todo o país, com maior oferta de professores de educação física com formação na área, 81,7% – quase o dobro da média nacional, que é de 41,6%. Além disso, é a segunda Unidade da Federação em escolas com quadras para a prática esportiva, atrás apenas do Distrito Federal.

A prática esportiva na escola é uma política de governo que traz inúmeros benefícios para os jovens atletas, afastando crianças e adolescentes do mundo do crime e até melhorando o aprendizado dos alunos, explica o presidente da Fundação de Esporte de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda.

“Estamos muito focados no esporte na escola dentro da transversalidade entre as secretarias defendida pelo governador Reinaldo Azambuja. Com a Secretaria de Estado de Educação, temos 876 projetos nas escolas em 74 municípios, envolvendo 648 professores e 29 modalidades esportivas diferentes”, afirma Miranda.

Segundo ele, a escola é o grande celeiro de atletas no país. Para incentivar a prática esportiva, a Fundesporte atua em duas frentes: na massificação, democratizando o acesso às modalidades para praticamente todos os municípios; e no incentivo aos atletas com melhor rendimento, para que tenham a vida transformada e sirvam de inspiração.

O incentivo ao esporte vem de um planejamento. O relatório do TCU mostra que Mato Grosso do Sul é um dos três estados que apresentaram plano estadual de desporto. Os outros são Minas Gerais e Paraná. O relatório do ministro Vital do Rêgo, votado na última semana, ressalta parte do documento sul-mato-grossense.

“Também merece ser destacada a mensagem constante do Plano Estadual de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul 2016/2019, que afirma: o foco principal do Poder Público deve estar no esporte educacional. Por conseguinte, na oferta da disciplina Educação Física em todas as escolas e em todas as séries, ministradas por Professores de educação Física. Na oferta de atividades esportivas no contraturno ou nas escolas de tempo integral de tal forma a possibilitar a todas as crianças vivenciar diversas possibilidades e compreender a importância da prática de exercícios físicos ou esportivos ao longo de suas vidas (…)”, diz o relatório.

