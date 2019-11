MS assegura mais 19 medalhas nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo

A delegação sul-mato-grossense na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo-SP, assegurou mais 19 medalhas no segundo dia de disputas, nesta quinta-feira (21). As conquistas foram no atletismo, natação e o parabadminton. A competição termina nesta sexta-feira (23). A equipe de Mato Grosso do Sul na capital paulista tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Das medalhas 19 condecorações conquistadas nesta quinta, cinco foram de ouro, oito de prata e seis de bronze. Agora, Mato Grosso do Sul soma 54 medalhas (26 douradas, 17 prateadas e 11 bronzeadas) ao todo na maior competição paradesportiva para atletas em idade escolar do mundo.

Estreia com bronze

O destaque do segundo dia de disputas foi a terceira colocação de Analanda Mafissoli, no parabadminton, modalidade estreante nas Paralimpíadas Escolares. A sul-mato-grossense alcançou o bronze na classe SU5, automaticamente após derrota na semifinal para Marya do Carmo, do Maranhão (parciais: 21×17 / 14×21 e 20×22).

Na fase classificatória, pelo grupo A Analanda venceu as três partidas que disputou. Estreou com vitória sobre a catarinense Kauane Cantovinsch, por 2 a 0 (5×21 / 7×21). Depois, bateu Yasmin Dias, do Distrito Federal, pelo placar de 2 a 1 (11×21 / 24×22 / 14×21) e Ana Carolina Reis, de Goiás, por 2 a 0 (22×24 / 14×21).

A atleta de 17 anos conta que pratica o esporte há seis meses, com o técnico Roney Ferreira, em Três Lagoas. “Não esperava o bronze, achei que não ia me sair tão bem pelo pouco tempo de treino, mas estou muito feliz que a medalha veio”.

Esta é a segunda vez que Analanda participa das Paralimpíadas. Na primeira, representou o Estado no tênis de mesa, antes de se encantar pela modalidade com peteca (chamada de volante ou birdie). “Me apaixonei, tem de ter garra, ir atrás, não desistir nunca e é um esporte que envolve corrida e tudo que eu gosto. É bem emocionante”.

Em ascensão no Brasil, o badminton já é desenvolvido em Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo, da Fundesporte. “É uma sensação muito boa ter o badminton em nosso Estado, é uma coisa que outros podem ter. Me sinto muito bem com isso, é gratificante saber que temos o badminton”, finaliza Analanda.

De acordo com o técnico Roney Ferreira, o bronze em São Paulo é importante para demonstrar o crescimento do esporte em Três Lagoas e no Estado inteiro. A modalidade é praticada no município sul-mato-grossense há quatro anos. “Fiquei muito feliz que conseguimos a medalha de bronze com a Analanda, o que é um feito e tanto. Mostra que treinamos e fazemos um bom trabalho. Isso evidencia também que estamos no caminho certo. Se não fosse o incentivo da Fundesporte, não estaríamos aqui, com este trabalho”.

A modalidade estreante tem 36 competidores entre os cerca de 1.220 atletas que participam do evento, vindos de 26 Estados e do Distrito Federal.

Confira os resultados de outras modalidades em que os sul-mato-grossenses conquistam medalharam no segundo dia:

ATLETISMO (4 ouros, 5 pratas e 3 bronzes = 12)

Ouro

Hávilla Soares – 250 feminino sub-16 – Classe T12

Edson Dias – Arremesso de peso masculino sub-16 – Classe F20

Geovana Ribas – Lançamento de disco feminino sub-16 – Classe F57

Denner Arantes – Salto em distância masculino sub-18 – Classe T13

Prata

Victoria Fagundes – 200m feminino sub-18 – Classe RR2 (petra)

Jose Mario Pereira – 200m masculino sub-18 – Classe RR3 (petra)

Allan Robim – 250m masculino sub-16 – Classe T13

Janaina Rocha – Lançamento de disco feminino sub-16 – Classe F13

Lucas Gabriel Maciel – Salto em distância masculino sub-14 – Classe T37

Bronze

Lucas Gabriel Maciel – 150m masculino sub-14 – Classe T37

João Vitor Alves – 250m masculino sub-16 – Classe T35

Vitória Nascimento – Lançamento de disco feminino sub-18 – Classe F34

NATAÇÃO (1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes = 6)

Ouro

Miguel Romeiro – 50m borboleta masculino sub-16 – Classe S6

Prata

Milaini Alviço – 100m livre feminino sub-16 – Classe S4

Lorrayne Castro – 100m livre feminino sub-18 – Classe S5

Milaini Alviço – 50m borboleta feminino sub-16 – Classe S4

Bronze

David Barbosa – 100m livre masculino sub-18 – Classe S10

Cláudio Nicolas Luna – 50m borboleta masculino sub-16 – Classe S14

