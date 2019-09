MS 40°C: Calor e baixa umidade marcam início do fim de semana em Mato Grosso do Sul

Como ficará o tempo no fim de semana? Essa é a clássica pergunta de quem gosta de planejar os dias de descanso. Seja para um passeio no parque com a família, ou até mesmo para ficar em casa relaxando. A sexta-feira (06.09) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Porém, a atuação de uma massa de ar seco associada ao calor, traz o desconforto causado pela baixa umidade do ar.

A condição esperada é de céu claro a parcialmente nublado para a região centro-norte do Estado, e de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas para as demais áreas.

As temperaturas previstas para a sexta variam entre 13°C e 40°C, e a umidade do ar em 90% e 15%, considerado estado de alerta, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para a Capital a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. Os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 34°C, e a umidade entre 30% e 75%.

Confira como ficará o tempo em alguns municípios do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Fim de semana

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o sábado e domingo, é de que o tempo continue firme, com céu claro e névoa seca. Por enquanto, não há previsão de chuva para o Estado no fim de semana. A mínima prevista é de 15°C no sábado, e de 17°C no domingo. Já a máxima prevista para os dois dias é de 40°C. A umidade do ar se mantém agradável no início do dia, com média de 80%, e sofre queda significativa nos períodos mais quentes do dia, chegando a casa dos 20%, considerado estado de atenção.

Com o tempo seco, alguns cuidados são essenciais. O período recomendado para a prática de atividades físicas é antes das 10h e após as 17h, ingerir bastante água, e usar umidificador de ambientes.

A falta de chuvas e o tempo seco também contribuem para as queimadas. A Defesa Civil recomenda não jogar pontas de cigarro na vegetação, nem atear fogo em entulhos como forma de dar fim ao lixo.

