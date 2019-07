Moradores da região norte celebram “sonho” da pavimentação asfáltica que virou realidade

O que antes parecia distante, agora é uma realidade para os moradores da região norte de Campo Grande, que classificam a chegada do asfalto como a realização de um sonho de 30 anos. A parceria Juntos por Campo Grande permitiu a execução de serviços de drenagem, rede de esgoto, instalação de calçadas e pavimentação asfáltica nos bairros Nova Lima, Jardim Anache, e José Tavares do Couto.

Nas ruas os moradores celebram o novo momento, que além de valorizar os imóveis, traz mais qualidade de vida para a população. Seja com as obras já finalizadas, ou ainda em execução, é unânime a alegria de poder fazer coisas que antes eram difíceis.

Andar de salto, por exemplo, é algo que Vera Dimas Benedito, moradora da rua Cintilante no Jardim Anache, comemora. “Antes a gente não podia por uma roupa melhor, um sapato melhor para andar, que já tropeçava em pedra, em barro. Mas agora podemos por um saltinho. Será bom andar mais limpinho, mais arrumado e manter a casa mais limpa. Agradeço a quem teve atitude de fazer isso por nós”, afirma.

Fazer caminhada, foi uma atividade que ficou mais fácil para o aposentado, Gervásio Pereira de 82 anos que recorda as três décadas antes da pavimentação asfáltica na sua rua. “Aqui sempre foi areia, e era um sacrifício imenso para chegar aqui, principalmente quando chovia. Esse asfalto para nós é um presente” define.

Acompanhada de diversos moradores, a presidente do bairro José Tavares do Couto, Mirta Izabel Arguelho conta que foi uma das primeiras moradoras do bairro em 2006, e que na época tinha que cozinhar segurando a tampa da panela por causa da poeira. “Somos privilegiados em ter um bairro tão novo como o nosso sendo totalmente asfaltado, é muita satisfação. Esse é o resultado de um trabalho em conjunto, pois como sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Essa é uma benfeitoria com a ajuda de todos, prefeito e governador. Minha gratidão é imensa. Muitas coisas mudam, mas em especial a nossa qualidade de vida” diz Mirta, rodeada de pessoas que balançam a cabeça em sinal afirmativo a tudo que ela diz.

Tania Maria Adriano, que há 6 anos mora no José Tavares do Couto, define as obras na região como progresso que chega com a união dos gestores públicos. “Você vê a diferença de pisar no terrão [sic], e pisar no asfalto, isso é qualidade de vida. Aqui era um transtorno quando chovia, lamaçal, aqueles buracos que abriam crateras enormes. Agora esse asfalto que veio através da parceria e união dos poderes, é maravilhoso, quem ganha somos nós” elenca.

Em sua missão como secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis, tem acompanhado de perto as obras da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande. Para ele, é de fundamental importância estar mais perto das pessoas, e ter o ponto de vista delas sobre as entregas que estão sendo realizadas.

“Aqui no grande Nova Lima o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, estão realizando entregas em 45 ruas que englobam o Nova Lima, o Jardim Anache, Tarsila do Amaral, Iguatemi, e Oscar Salazar, além de diversos núcleos habitacionais. São 14 km de asfalto, drenagem, esgoto, calçada e meio fio. Esse é o Juntos por Campo Grande, que através do Governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Marquinhos Trad, estão realizando entregas esperadas há mais de 30 anos pela população da região” pontua.

