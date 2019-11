Morador de rua é encontrado morto no Lar do Trabalhador

Adão Barbosa de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto e seminu na tarde desta terça-feira (12) em uma casa no bairro lar do Trabalhador, em Campo Grande/MS. Equipes dos Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local juntamente com a Perícia. De acordo com informações a vítima era frequentador da Praça do Papa. Mas há dois dias dormia no imóvel abandonado, que fica na Rua dos Crisântemos com a Rua Pádua.

Um colega disse que passou a noite no local com a vítima, que conhece há 45 dias e saiu pela manhã para trabalhar. Ao retornar a tarde já se deparou com Adão morto e avisou outros moradores de rua que pediram ajuda. Devido a rigidez cadavérica ele morreu há algumas horas.

Os Militares dos Bombeiros amarraram um dos colegas de Adão ao portão devido ele ter invadido a área preservada.

Foto: Minamar Junior / Midiamax

