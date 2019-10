Modelo de gestão da Cassems é referência para servidores públicos da Bahia

O presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), Ricardo Ayache, esteve em Salvador para apresentar aos servidores públicos baianos o modelo de gestão da Caixa dos Servidores, único no Brasil. O evento é uma iniciativa da Frente em Defesa do Servidor e do Serviço Público, composta por 23 entidades representativas dos servidores públicos, em parceria com o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia.

Mais de 519 mil vidas são atendidas pelo Planserv, plano de saúde dos servidores baianos que estudam outros modelos de gestão e iniciativas administrativas visando a melhoria do atendimento oferecidos aos servidores e suas famílias. Com gestão exitosa e reconhecimento nacional, a Cassems foi escolhida pelos servidores como referência para o plano.

“Nós pesquisamos em todo o Brasil os modelos de plano de saúde de servidores públicos e vimos na Cassems a melhor referência para a reformulação do Planserv, um plano importante que mais de meio milhão de pessoas na Bahia”, explica a coordenadora da Frente em Defesa do Servidor, Diana Cristina Simões Castro Barbosa.

Para a servidora, os desafios encontrados hoje em seu plano, são muito parecidos com os enfrentados durante a criação da Caixa dos Servidores, há mais de 18 anos. “Sem dúvidas, conhecer a Cassems e como o trabalho sério de gestão desenvolvido melhorou a assistência à saúde aos servidores sul-mato-grossenses é uma grande motivação para nós. Uma injeção de autoestima e de coragem para desenvolvermos uma Cassems aqui na Bahia. ”

Em sua apresentação, Ricardo Ayache contou um pouco da história do plano, os desafios enfrentados pelo antigo Previsul e apresentou a estrutura construída pelo servidor público de Mato Grosso do Sul.

“Fiz questão de ressaltar o quanto acredito no modelo de autogestão e em como ele nos permitiu estar hoje entre as maiores empresas do Brasil. Nós, no passado, sonhamos apenas com uma assistência à saúde digna para os nossos familiares, mas construímos, com responsabilidade, gestão séria e profissional, o melhor plano de saúde de Mato Grosso do Sul. Olhando para o nosso exemplo, único no Brasil, é possível afirmar com certeza que o servidor é capaz de administrar e de transformar realidades”, diz.

Além de números da gestão e de iniciativas administrativas, Ayache reforçou a importância da participação e do diálogo na condução da Caixa dos Servidores. “Estar aqui hoje e poder mostrar o modelo que construímos, iniciado absolutamente do zero, é uma satisfação e uma responsabilidade enorme. E é importante ressaltar que tudo isso só foi possível por que o servidor público participa ativamente da tomada de decisões, da administração do seu plano”, completa.

