Militar brasileiro é detido com droga em avião da FAB

​Sargento da FAB é preso na terça-feira (25) acusado de transportar 39 Kg de cocaína dentro do avião da Embraer 190 que dá suporte a equipe do presidente Jair Bolsonaro. O sargento integrava a comitiva de 21 militares que partiu de Brasília com destino a Tóquio, no Japão, e fez escala no aeroporto de Sevilha, no sul da Espanha. A prisão aconteceu durante um controle aduaneiro de rotina. A Guarda Civil informou que a Polícia Espanhola responsável pela fiscalização localizou o entorpecente dividido em 37 pacotes na bagagem de mão do militar (38). Após a detenção do Sargento em Sevilha a tribulação pode seguir viagem ao Japão. O brasileiro responderá pelo crime de Tráfico de Drogas, descrito no código Penal Espanhol como crime contra a saúde pública.

Governo brasileiro

O avião da FAB que transportava a equipe de apoio participou de uma reunião do G20, no Japão. O presidente não estava na mesma aeronave. Bolsonaro em reação ao episódio disse na sua conta no Twitter que o Ministério da Defesa colabore com as autoridades espanholas na elucidação do caso.

