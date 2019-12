Milhares de crianças ganham brinquedos no Natal da Esperança da Prefeitura de Aquidauana

Uma tarde e noite na Praça dos Estudantes onde o carinho e esperança foram multiplicados, alcançando famílias dos quatro cantos da cidade. Assim foi a distribuição de brinquedos no Natal da Esperança da Prefeitura de Aquidauana. Hoje, 23, antevéspera de Natal, o centro da cidade de Aquidauana lotou de famílias e milhares de crianças que atenderam ao convite do Papai Noel e da Administração Municipal e foram receber brinquedos e se divertir na Vila do Natal. O prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza, ao lado de dezenas de servidores municipais, vereadores e secretários municipais, distribuíram mais de 2.600 brinquedos. “Reunimos milhares de famílias nessa praça, numa ação para as crianças se alegraram e aqui todos se confraternizaram, multiplicando o amor, o respeito e a esperança no coração da nossa cidade”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro. Por onde se andava na praça, podia se ver crianças e brinquedos, sorrisos e famílias unidas. Um clima de alegria e paz exalado e exaltado no centro da cidade. A concha acústica lotou e todos os espaços da praça estavam movimentados, em especial, a Praça de Alimentação, onde os feirantes e ambulantes comemoravam as boas vendas. A dupla Lino & Nanda também alegraram o público, em um show na concha. Por fim, o prefeito Odilon agradeceu: “Em meu nome e da Maria Eliza, agradecemos às famílias que vieram trazer os filhos para ganhar os presentes e um agradecimento especial aos nossos servidores, que mesmo em recesso, vieram voluntariamente somar nessa grande ação do Natal da Esperança”. Por meio do projeto “Natal da Esperança”, uma ação cultural que vem desde o primeiro ano de gestão do prefeito Odilon Ribeiro e da vice-prefeita Selma Suleiman, a Prefeitura de Aquidauana em um trabalho de mutirão das secretarias municipais prepara a Praça dos Estudantes com a Vila do Natal, enfeites, luzes e eventos com danças, músicas e praça de alimentação para movimentar o centro da cidade, atraindo as famílias e visitantes, aproveitando o horário estendido do comércio nessa época do ano.

