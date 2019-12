Meteorologia prevê chuva para grande parte de MS e névoa na região de fronteira

O tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer chuvoso nesta quinta-feira (12.12). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente nas regiões norte e nordeste do estado, onde os acumulados de precipitação serão significativos. As mesorregiões de divisa com o Paraguai podem ter névoa úmida ao amanhecer.

As temperaturas permanecem agradáveis neste dia, podendo variar entre 20°C e 32°C. Os valores de umidade relativa do ar continuarão elevados podendo variar entre 50% e 100%.

Confira como ficará o tempo na Capital do estado e alguns municípios no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

