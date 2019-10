Mensagens e ações de prevenção do Outubro Rosa chegam ao Presídio Feminino de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da equipe da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), desde o início deste mês de outubro, tem levado ao Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas uma variada programação de atividades alusivas ao Outubro Rosa.

O objetivo, como ressaltou a coordenadora do PNAISP de Três Lagoas, assistente social Tânia Aparecida Dobre, foi “compartilhar informações sobre o câncer de mama e câncer de colo uterino e promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença”.

Na execução destas ações, previamente programadas e executadas numa sequência cronológica e com o apoio da AGEPEN – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a equipe do PNAISP contou com a participação dos seguintes profissionais: Médico Infectologista Delso do Nascimento e a médica Nayara Sibeli Fante Cassemiro, na realização de consultas, palestras e orientações; enfermeiras Mireilly de Souza Queiroz e Vanessa Leal Ferreira; cirurgião dentista Nabil Nohieddine e a auxiliar de Saúde Bucal, Marcelia Aparecida Garcia Lucena, na prevenção do câncer bucal; Farmacêutico Raimundo Valdener Pinheiro da Natividade, que orientou as internas sobre o uso racional de medicação; Psicóloga Cláudia Mariola (autoestima); e até curso de auto maquiagem, a cargo de Tatiana Ribeiro Silva e Layza Carvalho.

Na programação, também marcou presença a equipe do IST-Aids (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e a equipe do Projeto Recomeçar com variadas atrações de convívio e integração social, a cargo da Assistente Social, Sandra Elisa Ferreira Morim.

“Tudo isso foi possível graças ao apoio da Secretária de Saúde, Angelina Zuque; diretora do Estabelecimento Penal Feminino, Leonice Miranda Rocha Guarani; equipe da AGEPEN e colegas do PNAISP”, ressaltou Tânia Aparecida.

Comentários