Médico da Santa Casa é eleito Presidente do Conselho Federal de Medicina

O cirurgião-geral e plantonista do pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande, Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro, foi eleito para o cargo de presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), em Sessão Plenária realizada na última terça-feira (1º), em Brasília-DF. Mauro entrou no hospital em julho de 1994, foi vice-diretor clínico de 2000-2001, foi diretor clínico de 2002-2003, recebeu título de médico benemérito em 2007, foi chefe de serviço da cirurgia-geral e hoje atua como médico plantonista do pronto-socorro.

Na solenidade de sua posse como novo presidente do CFM, Dr. Mauro Ribeiro, agradeceu aos que estiveram em “sua caminhada de vida”, apontou os rumos que autarquia deverá trilhar a partir de agora e enfatizou a necessidade de união das entidades médicas e de todos os conselheiros (efetivos e suplentes) para o enfrentamento dos desafios impostos. “A crise na medicina brasileira é tão grave, que neste momento, temos de nos despir de nossas vaidades, sentarmo-nos juntos e fazermos realmente algo que faça a diferença”, enfatizou.

Entre os projetos do novo presidente estão a abertura indiscriminada de escolas médicas, a defesa do Revalida e a realização do exame de proficiência para os egressos dos cursos de medicina. “Estou muito otimista. O CFM, e esse presidente que vos fala, tem exatamente o conceito do que é ser humilde, mas o CFM vai ser protagonista dentro de todas as suas competências legais. E, para isso, o CFM somos nós, os 56. Como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena, e nossa alma junta, a do CFM, ela é gigante”, finalizou.

Com a votação da chapa única que se apresentou em plenário foram confirmados ainda os seguintes conselheiros como diretores do CFM: 1º vice-presidente, Donizetti Dimer Giamberardino Filho (PR); 2º vice-presidente, Alexandre de Menezes Rodrigues (MG); 3º vice-presidente, Emmanuel Fortes Cavalcanti (AL); secretária-geral, Dilza Teresinha Ambrós Ribeiro(AC); 1º secretário, Hideraldo Luís Cabeça (PA); 2ª secretária, Tatiana Della Giustina (RS); tesoureiro, José Hiran da Silva Gallo (RO); 2º tesoureiro, Salomão Rodrigues (GO); corregedor, José Albertino Souza (CE) e vice-corregedora, Helena Carneiro Leão (PE). Também foram escolhidos membros da Comissão de Tomada de Contas do CFM, os conselheiros Anastácio Kotzias (SC), Ademar Carlos Augusto (AM) e Júlio Braga (BA).

Cirurgião-geral, Dr. Mauro Ribeiro formou-se pela Faculdade de Medicina de Petrópolis (RJ) em 1984 e fez residência em cirurgia geral no Hospital Souza Aguiar (RJ), além de ter cursado pós-graduação no Hospital Monte Sinai, em Nova Iorque (EUA). Ele presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul (CRM-MS) de 2005 a 2007 e foi 1º vice-presidente do CFM entre 2014 e 2019, onde coordenou o Departamento de Comissões e Câmaras Técnicas. Neste último período, teve atuação destacada em áreas ligadas ao direito médico, urgências e emergência e ensino médico, entre outras.

CFM

O Conselho Federal de Medicina é um órgão que possui atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica. Criado em 1951, sua competência inicial reduzia-se ao registro profissional do médico e à aplicação de sanções do Código de Ética Médica. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina exerce um papel político muito importante na sociedade, atuando na defesa da saúde da população e dos interesses da classe médica.

Comentários